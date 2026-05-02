（專訪1）陳匡怡揭密拍戲「走火入魔」隱退內幕 淡出演藝圈10年變身創業家：現在的我更自由

陳匡怡對工作有完美主義。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾、蕭方綺／專訪〕陳匡怡2017年淡出幕前，回憶那段長達六年的拍戲生活，她坦言，台大畢業後進入演藝圈，雖然生活精彩萬分，但完美主義的性格卻讓她陷入極端焦慮。當時只要表現不如預期，甚至播出時間、配音細節與預想有落差，她都會感到極大痛苦，「我真的覺得我那時候有一點走火入魔」。

回首代表作《我可能不會愛你》，陳匡怡自我要求極高，這也成為她壓力的源頭，她說：「我一直覺得自己沒有表現得很好。」之後的每一部戲，她都用同樣的標準檢視，結果沒有一部作品讓她滿意，「只要一點點跟我想的不一樣，我就很痛苦」。到最後，她甚至不敢看自己的作品。那時的她，回家完全笑不出來，隨時都想哭，「本來是因為喜歡表演，最後變成不快樂的來源」。為了身心健康，她在2016年底與前東家華研約滿後決定停下腳步。

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陳匡怡提到，28歲那年朋友提醒她：「妳出來都在講工作、講拍戲。」當時她還困惑說：「不是大家都這樣嗎？」結果朋友直言：「沒有！大家都在聊感情、聊結婚！」這才讓她驚覺自己的思緒已被工作完全填滿，與同齡朋友產生嚴重代溝，「我那時候完全不在意男人，我腦袋都在想戲」，心情已徹底被工作吞噬。

陳匡怡淡出幕前近十年，成功轉職為專業上班族。（記者胡舜翔攝）

淡出幕前近十年，陳匡怡已成功轉型，她參與即時預訂都會享樂APP「FunNow」的創業，並在餐飲品牌「丘森茶室」擔任創意總監，從形象設計、研發到考察市場，她現在更像是一名不用進辦公室的「專業上班族」，她笑說，這段轉換其實很有趣，「完全不同領域，但學很多」。

對於曾經的鎂光燈生活，陳匡怡沒有全盤否定，「有時候還是會眷戀，裡面有很多夢幻的人和回憶」，但她也很清楚，當年的自己其實撐不住那樣的壓力，她現在仍和圈內朋友保持聯絡，例如鄒承恩、袁艾菲。

陳匡怡這個月將投身公益，擔任台灣萌愛公益協會代言人，號召捐米幫助失親孩童，並前往苗栗參與創世基金會園遊會。她坦言：「我真的很生氣被寫成『薄紗女』，我希望大家知道我是什麼樣的人。」希望透過善舉讓大眾看見她真實且善良的本質。

陳匡怡認為淡出螢光幕並非失敗，而是學會停下腳步的一種成熟選擇。（記者胡舜翔攝）

對於重返幕前，陳匡怡表示不排斥，但擔心「走火入魔」重演，「我很懷疑我的耐力能不能負荷」。雖然這幾年仍有劇本找上門，但她更傾向把身心顧好，「現在的我不會為了回來而回來。我會比較在意劇本、團隊、角色本身有沒有深度，也會在意工作環境是不是健康、尊重人」，她也強調：「淡出不是一種失敗。人生不一定要一直往前衝才叫成功，有時候懂得停下來，也是一種成熟的選擇。我沒有一定要回到哪個位置，但我也沒有把任何可能性關掉。現在的我比較自由。」

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