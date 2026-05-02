葛倫鮑威爾自曝默默關注最正星二代 首度合作直呼徹底被圈粉

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》時而甜美、時而瘋狂又帶點冷冽氣質。（CATCHPLAY+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕話題犯罪黑色喜劇《豪門殺人指南》將於CATCHPLAY+影音平台獨家上架，該片由好萊塢人氣男星葛倫鮑威爾與「最正星二代」瑪格麗特庫利首度合作，俊男美女的組合交織出充滿曖昧與危險的關係，展開一場黑色幽默包裝下的致命遺產爭奪戰。

片中瑪格麗特時而甜美、時而瘋狂又帶點冷冽氣質的反差魅力，不僅迷倒無數影迷，連葛倫都難擋其魅力，他受訪時大讚：「我其實默默關注瑪格麗特很久了，一直很欣賞她的表演，這次她在經典的蛇蠍美人角色中注入了既現代又玩味的魅力，但私底下卻是個可愛、帶著傻氣的女孩，讓我又再一次被她圈粉。」

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葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》展開致命遺產爭奪戰。（CATCHPLAY+提供）

《豪門殺人指南》將於5月12日在CATCHPLAY+獨家上架，此外5月新片類型多元，從科幻片、得獎好片、動作爽片到浪漫愛情一應俱全。將於5月27日獨家上架的AI犯罪科幻片《未來弒界：巴黎淪陷》，以人工智慧失控為主題打造高張力未來驚悚預言；《女孩》則由金馬影后舒淇首度自編自導，以半自傳視角描繪女性成長記憶，日前更獲得香港電影金像獎新晉導演獎。

還有充滿血腥暴力美學的《他們要殺你》，保證帶來滿滿的極致感官刺激；《媽的踹爆你》由蘿絲拜恩詮釋崩潰母親，在荒謬日常中呈現現代家庭壓力，一舉獲得金球獎影后；電影《寶島》則由日本男神妻夫木聰領軍，以美國駐軍沖繩時代為背景，刻劃跨世代友情史詩。

奇幻愛情片《逆時光戀人》被形容如戀愛版《明日邊界》，代表印尼角逐奧斯卡最佳國際影片；人氣BL劇電影版《秘密關係》則延續原作話題，上演甜到蛀牙的戀愛故事。無論偏好哪一種類型，都能在本月片單中找到最對味的觀影選擇。

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