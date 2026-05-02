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娛樂 最新消息

直接升級18禁！日本「國寶」跨界打造《真人快打II》血腥暴力全面進化

《真人快打II》忠實還原遊戲精髓。（華納兄弟提供）《真人快打II》忠實還原遊戲精髓。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕遊戲改編續作《真人快打II》備受玩家與影迷期待，卡司集結金球獎男星真田廣之、淺野忠信，以及影集《黑袍糾察隊》男星卡爾厄本，並邀請以日片《國寶》聞名的美術設計大師種田陽平操刀視覺風格，打造更為華麗的遊戲宇宙。電影尺度更全面升級，從首集「輔15」直接提升為「18禁」限制級。

卡爾厄本加入《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）卡爾厄本加入《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）

相隔5年推出續集，《真人快打II》在世界觀與製作規模上全面進化。種田陽平此次延續其擅長的空間美學，將戰場拓展至陽間、異星、伊甸界與地獄界，各個場域擁有鮮明且截然不同的視覺語言，使整體畫面更具層次與辨識度。不僅忠實還原遊戲精髓，也讓系列從單一格鬥場面，升級為橫跨多重世界的殘酷死鬥。

電影日前在美國首映後口碑火熱，不少影迷盛讚為「史上最強的《真人快打》電影」，更形容整體觀感宛如「死侍誤闖絕命終結站」般狂暴過癮。最新終極預告同時揭曉首集登場的反派「避寒」強勢回歸，持續由印尼武打巨星喬塔斯林飾演，並將與真田廣之飾演的宿敵波佐治半藏／魔蠍再度正面對決，延續系列經典的宿命之戰。

馬丁福特（右）在《真人快打II》飾演大反派「紹康」。（華納兄弟提供）馬丁福特（右）在《真人快打II》飾演大反派「紹康」。（華納兄弟提供）

此外，經典大反派「紹康」也首度現身，壓迫感十足的氣場讓人不寒而慄。隨著終結技全面解禁，血腥與暴力尺度大幅提升，不僅拳拳到肉、刀刀見骨，更將上演血漿與腦漿齊飛的極限場面，讓觀眾直呼宛如把遊戲搬上現實。

《真人快打II》將於5月7日在台上映，包括2D、IMAX、4DX、Atmos、Dolby Cinema、ScreenX等版本同步登場。特別場、預售票現正熱賣中，購票即可獲得特典海報，詳情請洽各大影城。

電影終極預告：

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