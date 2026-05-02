第48屆金穗獎得獎名單揭曉！楊謹華、楊麗音、王柏傑、蔡凡熙現身力挺新銳

〔記者許世穎／台北報導〕第48屆金穗獎頒獎典禮昨（1）日熱鬧舉辦，邀來楊謹華、楊麗音、王柏傑、蔡凡熙、李雪及劉敬擔任頒獎嘉賓，力挺短片創作者。文化部次長徐宜君也特別出席頒發「觀眾票選獎」，他表示每一部作品都代表著創作者的夢想及努力，也對所有持續在電影產業努力的夥伴們致上感謝與祝福。

楊謹華亮麗出席，擔任第48屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

金穗獎以短片新銳為獎勵對象，本屆報名影片共318部，包含劇情、紀錄、動畫、實驗類，共入圍62部，競爭非常激烈。最終不分類別的「金穗大獎」由動畫《落雺》拿下，評審盛讚導演透過粉彩於石膏板上的刮擦，精準捕捉鄉間自然的靜謐與變異，展現令人低迴的影像張力。

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導演莊淯津哽咽表示動畫創作是很孤獨的一條路，很感謝這屆金穗獎舉辦很多活動，讓創作者能與評審、入圍者們彼此交流，自己設計的巧思都有被看見。這段迷茫的過程透過動畫記錄下來，雖然仍處在混沌階段，但一定會繼續前行。

王柏傑擔任第48屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

本屆金穗獎「最佳劇情片」由黃芝嘉聯手李雪、林意箴詩意訴說同性之愛的《Somewhere in Time, 河與石頭》獲得。林佑恩、劉燕美共同執導，深入刻畫生死掙扎的《第九十三封信之後》則贏得「最佳紀錄片」。該片同時拿下了結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」，導演表示安樂死的議題很沉重，希望能藉本片讓更多人看見主角的故事，引發更多討論、思考。

吳承筠的《工》以突破框架的影像構成與自由大膽的聲音表現獲頒「最佳動畫片」。陳飛豪的《男生徒》則以豐富多元的影像實驗形式與宏觀建構的酷兒敘事奪下「最佳實驗片」。

學生組方面，臧晟傑犀利直指荒謬亂象的《看現場》獲得「最佳學生劇情片」。葉治芳則以溫暖動人、詩意交織的《屋舍上的葉仔花》贏得「最佳學生紀錄片」，他還同時拿下本屆「最佳剪輯」。

「最佳學生動畫片」由林奕伶取材生命經驗，卻能跳脫悲情框架的《我朋友的故事》奪得。「最佳學生實驗片」則由陳祖逵交疊不同媒材影像、充滿情感的《良夜之歌》獲獎。

另有八部優秀作品獲得不分類別的「評審團特別獎」，分別是陳亭叡具備黑色幽默、出人意表的動畫《你不在這個蛋糕裡》；陳俊維探問至親死亡命題，精煉卻不濫情的紀錄片《哥哥死後去了哪裡》；朱建安遊走片型疆界、揮灑自如的《水火山》；許筱玟自然呈現兒童視角的劇情片《抓耙仔》。

郭佩綺細膩刻劃女性困境、整體演出優異的《爬坡》；吳家昕交織布料拼貼與逐格手繪的《兔子巷968號》；羅理龢詩性提問追悼與遺憾的《阿北不見》 ；以及孫明宇及劉芳彣合導的家庭悲劇《西瓜樂園》，年輕演員廖敏秀節制而渲染力十足的演出，也讓她獲得本屆金穗獎「最佳演員」。

第48屆金穗獎與會嘉賓大合照。（金馬執委會提供）

本屆個人表現獎部分，驚喜跨界的京劇天后黃宇琳憑《百花公主》中層次分明且飽富情感張力的詮釋，同獲「最佳演員」殊榮；為紀錄片工作者開墾創作土壤的吳凡則以《第九十三封信之後》、《我家有棵芒果樹》奪得「最佳製片」。

「最佳攝影」由風格純粹、技術紮實的吉米，憑《爬坡》、《看現場》的亮眼表現拿下；「最佳聲音設計」由成功以聲音定位影片調性的《工》鄭宜雰獲獎；「最佳美術」則由《爬坡》謝亞璇及《湖面交界》陳冠廷分別奪下，評審認為前者成功營造出主要場景的侷促感，完美融合角色處境；後者用實景搭景呈現虛擬遊戲關卡，也跳脫過往思維。

第48屆金穗獎評審團，左起解孟儒、朱駿騰、洪伯豪、高伊玲、嚴藝文、王君琦、許雅婷、樓一安、陳保英、余聿、吳德淳、黃亞歷。（金馬執委會提供）

本屆金穗獎得獎名單由決選評審洪伯豪、解孟儒、嚴藝文、高伊玲、陳保英、許雅婷、黃亞歷、朱駿騰、吳俊輝、林君昵、余聿、吳德淳、謝珮雯共同討論、投票選出。決審會議長達七小時，評審各有所愛，遺珠不少，但討論熱烈，氣氛融洽。他們和參與初選的樓一安、王君琦，都熱情參與影展活動，與入圍劇組交換創作心得，鼓勵與薪傳意味濃厚。

支持影像創作不遺餘力的訊連科技，首次攜手金穗獎，贊助三大創作工具，全面支援影像製作流程。本屆金穗大獎得主，除了獎金60萬元，還能獲得「創意導演 365」 三年訂閱，讓全方位編輯工具打造專業級影片創作。此外，包含最佳劇情片等8個影片類得獎者，皆可獲得搭載頂尖AI技術的「威力導演 365 」一年訂閱。而所有入圍者，也可獲得MyEdit Pro一組。

第48屆金穗獎得獎作品即日起至5月31日，可於線上影院購買觀賞；所有入圍影片亦會在新竹市影像博物館、台中中山73影視藝文空間、沙鹿深波圖書館以及花蓮鐵道電影院進行免費放映， 更多活動詳情請上金穗官方網站查詢。

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