自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

第48屆金穗獎得獎名單揭曉！楊謹華、楊麗音、王柏傑、蔡凡熙現身力挺新銳

〔記者許世穎／台北報導〕第48屆金穗獎頒獎典禮昨（1）日熱鬧舉辦，邀來楊謹華、楊麗音、王柏傑、蔡凡熙、李雪及劉敬擔任頒獎嘉賓，力挺短片創作者。文化部次長徐宜君也特別出席頒發「觀眾票選獎」，他表示每一部作品都代表著創作者的夢想及努力，也對所有持續在電影產業努力的夥伴們致上感謝與祝福。

楊謹華亮麗出席，擔任第48屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）楊謹華亮麗出席，擔任第48屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

金穗獎以短片新銳為獎勵對象，本屆報名影片共318部，包含劇情、紀錄、動畫、實驗類，共入圍62部，競爭非常激烈。最終不分類別的「金穗大獎」由動畫《落雺》拿下，評審盛讚導演透過粉彩於石膏板上的刮擦，精準捕捉鄉間自然的靜謐與變異，展現令人低迴的影像張力。

導演莊淯津哽咽表示動畫創作是很孤獨的一條路，很感謝這屆金穗獎舉辦很多活動，讓創作者能與評審、入圍者們彼此交流，自己設計的巧思都有被看見。這段迷茫的過程透過動畫記錄下來，雖然仍處在混沌階段，但一定會繼續前行。

王柏傑擔任第48屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）王柏傑擔任第48屆金穗獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

本屆金穗獎「最佳劇情片」由黃芝嘉聯手李雪、林意箴詩意訴說同性之愛的《Somewhere in Time, 河與石頭》獲得。林佑恩、劉燕美共同執導，深入刻畫生死掙扎的《第九十三封信之後》則贏得「最佳紀錄片」。該片同時拿下了結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」，導演表示安樂死的議題很沉重，希望能藉本片讓更多人看見主角的故事，引發更多討論、思考。

吳承筠的《工》以突破框架的影像構成與自由大膽的聲音表現獲頒「最佳動畫片」。陳飛豪的《男生徒》則以豐富多元的影像實驗形式與宏觀建構的酷兒敘事奪下「最佳實驗片」。

學生組方面，臧晟傑犀利直指荒謬亂象的《看現場》獲得「最佳學生劇情片」。葉治芳則以溫暖動人、詩意交織的《屋舍上的葉仔花》贏得「最佳學生紀錄片」，他還同時拿下本屆「最佳剪輯」。

「最佳學生動畫片」由林奕伶取材生命經驗，卻能跳脫悲情框架的《我朋友的故事》奪得。「最佳學生實驗片」則由陳祖逵交疊不同媒材影像、充滿情感的《良夜之歌》獲獎。

另有八部優秀作品獲得不分類別的「評審團特別獎」，分別是陳亭叡具備黑色幽默、出人意表的動畫《你不在這個蛋糕裡》；陳俊維探問至親死亡命題，精煉卻不濫情的紀錄片《哥哥死後去了哪裡》；朱建安遊走片型疆界、揮灑自如的《水火山》；許筱玟自然呈現兒童視角的劇情片《抓耙仔》。

郭佩綺細膩刻劃女性困境、整體演出優異的《爬坡》；吳家昕交織布料拼貼與逐格手繪的《兔子巷968號》；羅理龢詩性提問追悼與遺憾的《阿北不見》 ；以及孫明宇及劉芳彣合導的家庭悲劇《西瓜樂園》，年輕演員廖敏秀節制而渲染力十足的演出，也讓她獲得本屆金穗獎「最佳演員」。

第48屆金穗獎與會嘉賓大合照。（金馬執委會提供）第48屆金穗獎與會嘉賓大合照。（金馬執委會提供）

本屆個人表現獎部分，驚喜跨界的京劇天后黃宇琳憑《百花公主》中層次分明且飽富情感張力的詮釋，同獲「最佳演員」殊榮；為紀錄片工作者開墾創作土壤的吳凡則以《第九十三封信之後》、《我家有棵芒果樹》奪得「最佳製片」。

「最佳攝影」由風格純粹、技術紮實的吉米，憑《爬坡》、《看現場》的亮眼表現拿下；「最佳聲音設計」由成功以聲音定位影片調性的《工》鄭宜雰獲獎；「最佳美術」則由《爬坡》謝亞璇及《湖面交界》陳冠廷分別奪下，評審認為前者成功營造出主要場景的侷促感，完美融合角色處境；後者用實景搭景呈現虛擬遊戲關卡，也跳脫過往思維。

第48屆金穗獎評審團，左起解孟儒、朱駿騰、洪伯豪、高伊玲、嚴藝文、王君琦、許雅婷、樓一安、陳保英、余聿、吳德淳、黃亞歷。（金馬執委會提供）第48屆金穗獎評審團，左起解孟儒、朱駿騰、洪伯豪、高伊玲、嚴藝文、王君琦、許雅婷、樓一安、陳保英、余聿、吳德淳、黃亞歷。（金馬執委會提供）

本屆金穗獎得獎名單由決選評審洪伯豪、解孟儒、嚴藝文、高伊玲、陳保英、許雅婷、黃亞歷、朱駿騰、吳俊輝、林君昵、余聿、吳德淳、謝珮雯共同討論、投票選出。決審會議長達七小時，評審各有所愛，遺珠不少，但討論熱烈，氣氛融洽。他們和參與初選的樓一安、王君琦，都熱情參與影展活動，與入圍劇組交換創作心得，鼓勵與薪傳意味濃厚。

支持影像創作不遺餘力的訊連科技，首次攜手金穗獎，贊助三大創作工具，全面支援影像製作流程。本屆金穗大獎得主，除了獎金60萬元，還能獲得「創意導演 365」 三年訂閱，讓全方位編輯工具打造專業級影片創作。此外，包含最佳劇情片等8個影片類得獎者，皆可獲得搭載頂尖AI技術的「威力導演 365 」一年訂閱。而所有入圍者，也可獲得MyEdit Pro一組。

第48屆金穗獎得獎作品即日起至5月31日，可於線上影院購買觀賞；所有入圍影片亦會在新竹市影像博物館、台中中山73影視藝文空間、沙鹿深波圖書館以及花蓮鐵道電影院進行免費放映， 更多活動詳情請上金穗官方網站查詢。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中