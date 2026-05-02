戰火與記憶交織！TIDF開幕以巴勒斯坦議題發聲

TIDF昨開幕，國家影視聽中心副執行長周秀美（昨起）及林佳慧 、藝術家薩伊德塔吉法魯奇、國家影視聽中心董事長褚明仁、策展人林木材一同出席並合影。（國家影視聽中心提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由國家電影及視聽文化中心主辦的第十五屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）昨（1）日盛大開幕。本屆打破慣例，開幕不放電影，改由藝術家薩伊德塔吉法魯奇帶來講述表演《死亡必然，卻非終章》揭開序幕，以誠摯且帶幽默的方式回應巴勒斯坦在藝術敘事中的處境。

講述表演《死亡必然，卻非終章》薩伊德塔吉法魯奇。（國家影視聽中心提供）

開幕典禮於國家影視聽中心舉行，董事長褚明仁、副執行長林佳慧與周秀美，攜手來自世界各地的評審、入圍導演與影人齊聚，為為期十天的紀錄片盛會揭開序幕。1998年促成影展創立的重要推手張昌彥也特別到場，接受全場掌聲致意，現場氣氛溫馨。

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國家影視聽中心董事長楮明仁致詞。（國家影視聽中心提供）

褚明仁致詞時回顧1985年「金馬獎最佳紀錄片入圍從缺事件」，指出該事件成為台灣紀錄片發展的重要轉折，並呼應本屆「時光台灣」單元，邀請觀眾透過數位修復影像回望1980年代的時代風景，也感謝典藏修復團隊長年投入。他同時樂見越來越多年輕世代參與影展，期待即將邁入30年的TIDF持續成長。

策展人林木材表示，儘管已投入影展工作十餘年，每次開幕仍感到「超現實」，並感謝超過200位工作人員與觀眾支持，直言影展是共同學習並實踐紀錄片精神的場域，談及動情處一度哽咽。他也說明，今年選擇以講述表演作為開幕，是回應「巴勒斯坦（無）檔案」主題：在缺乏國家檔案體系的情況下，影像可能散落甚至流失，但藝術家仍能以創造力重構影像語言，「如同在『無電影』狀態中反思電影本質」。

在《死亡必然，卻非終章》中，法魯奇提到，他致力於發展屬於巴勒斯坦自身的影像形式，將缺席轉化為力量。演出結束後，全場掌聲不斷，更有觀眾感動落淚。該作也將於5月3日下午於國家影視聽中心加開免費場次，開放自由入座。

本屆影展精選近140部作品，設有「亞洲視野競賽」、「台灣競賽」、「國際競賽」三大競賽單元，並規劃九大觀摩單元，內容橫跨不同文化與形式。包括關注歷史與記憶的「巴勒斯坦（無）檔案」、融合感官與民族誌的「非言之域——哈佛感官民族誌實驗室」、網羅近年國際強作的「當代風景」，以及致敬實驗影像創作者西川智也的「比紀錄片還陌生」等，提供觀眾多元觀影體驗。

第十五屆TIDF即日起至10日，在國家電影及視聽文化中心、台北獅子林新光影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地舉行，除放映外亦安排講述表演、聆聽會等活動。影展套票及單場票已於OPENTIX兩廳院文化生活熱烈販售中，更多詳情請見TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。

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