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（獨家專訪2）陳匡怡被影射當「台大學長小三」崩潰了！手抖落淚揭真相 父親一句話心碎

陳匡怡近年雖淡出演藝圈，但新聞熱度不減。（記者胡舜翔攝）陳匡怡近年雖淡出演藝圈，但新聞熱度不減。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、李紹綾／專訪〕陳匡怡近年雖淡出演藝圈，但新聞熱度不減，去年因飯局風波再掀熱議，遭週刊爆出疑主動私訊台大學長約見面，甚至被指不避諱對方婚姻狀態、穿著薄紗赴約，讓她形象備受討論。這一新聞引起軒然大波，除了她上百次在臉書反覆回擊此事澄清，她接受本報專訪，強調報導從未向她求證，也全都不是事實，坦言這段時間出現明顯焦慮反應，除了不自覺手抖、突然落淚，也影響生活與睡眠。

她透露這些傳聞源於自己在2年前認識一名男性友人A，「他一開始對我很好，也有示愛，但我一直拒絕。」她推測對方在多次被拒後產生情緒，「可能有一點『見笑轉生氣（台語的惱羞成怒）』，後來就開始出現一些扭曲的說法。」

後來報導還出現了另一名男性友人B，則是她有次在飯局上自拍，不小心入鏡的男子。她說當時因不慎拍到對方，曾主動私訊提醒：「我有跟他說，你朋友的事情如果要講，應該先跟我說一聲再發文。」她指出對方友人先行發文，甚至以「奇葩」形容她，讓她感到相當困擾。

多重壓力之下，陳匡怡先前出現許多身心不適的症狀。（記者胡舜翔攝）多重壓力之下，陳匡怡先前出現許多身心不適的症狀。（記者胡舜翔攝）

陳匡怡無奈表示，相關發言在網路擴散後，容易被媒體引用，進而產生與事實有所落差的標題與內容，「因為記者朋友其實還沒有很了解發生什麼事」，也讓整起事件在資訊不完整的情況下持續被放大。

她也提到不斷發文回應的原因，除了遭到誹謗，還因曾被友人A摸胸性騷，因此她今年1月13日赴警局報案，提告對方「妨害性自主」。對於性騷擾，她指出那段經歷讓她對人際關係產生陰影，「會對某個性別有一點抗拒，甚至會懷疑。」她描述內心的矛盾與不解，「為什麼有人可以做出這樣的事，然後又否認，甚至反過來抹黑別人？」

陳匡怡這個月會擔任公益大使出席活動。（記者胡舜翔攝）陳匡怡這個月會擔任公益大使出席活動。（記者胡舜翔攝）

多重壓力之下，她出現許多身心不適的症狀，包括手抖、淺眠、反覆做惡夢，還會不自覺落淚，「我會夢到很可怕的東西，像是鱷魚從對面鄰居家的陽台衝過來，跑到我們家把人吃掉。」她形容那是一種長時間處於驚嚇與不安的狀態。

面對鋪天蓋地的負面聲量，她坦言情緒曾陷入悲憤，「我什麼都沒做，卻被寫成這樣。」家人也同樣震驚與心疼，爸爸也曾難以理解地問她：「妹妹，為什麼報導敢這樣寫妳？」但卻束手無策。如今她已逐漸找回生活和工作節奏，不再讓外界的標題決定自己狀態。

陳匡怡如今已逐漸找回生活和工作節奏，不再讓外界的標題決定自己狀態。（記者胡舜翔攝）陳匡怡如今已逐漸找回生活和工作節奏，不再讓外界的標題決定自己狀態。（記者胡舜翔攝）

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