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娛樂 最新消息

（獨家專訪1）陳匡怡淡出演藝圈10年罕露面 「4月狂發56則臉書貼文」原因曝光

168公分的陳匡怡就算淡出演藝圈，依舊維持48公斤好身材。（記者胡舜翔攝）168公分的陳匡怡就算淡出演藝圈，依舊維持48公斤好身材。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、李紹綾／專訪〕過去被稱為「台大五姬」之一的陳匡怡從2017年就沒再拍戲，淡出演藝圈快10年，近2年因被偷拍、挖出過往緋聞，還有和台大學長過從甚密的新聞引發風波。她在臉書強烈反彈，光是今年4月就有多達56篇貼文。面對外界諸多揣測與不實報導，她接受本報專訪，首度長談內心狀態，也提到這個月將投身台灣萌愛公益協會與創世基金會的公益活動，面對大眾。

她這2年來，陸續發追求者、求婚者送禮物、搭名車的貼文，讓人摸不著頭緒，去年10月被爆「不時傳訊息給台大學長，還穿薄紗赴約」之後，更是以極端頻率發文自清。

陳匡怡坦言看到潑髒水的報導，數度情緒激動。（記者胡舜翔攝）陳匡怡坦言看到潑髒水的報導，數度情緒激動。（記者胡舜翔攝）

陳匡怡受訪時坦言有焦慮症，這源於去年10月的報導，一談到相關報導她語氣轉為激動，直指這些指控「子虛烏有」，她皺眉直呼：「寫得好像我穿著很性感、半夜約很多男生，甚至還寫『都是已婚男』，這些都是不存在的事情。」強調自己私下生活單純，從穿著風格到私生活描述都與事實不符。

然而報導中出現「被男性封鎖」、「講話奇怪」等說法，讓她感到極度受傷，「那種是完全被捏造出來的情節，我看到會覺得很糟糕。」這些文字讓她覺得被潑髒水。

她受訪時先反問記者「潑髒水」是什麼意思，並稱自己過去從不知道「潑髒水」這詞是被抹黑或是誹謗之意，沒想到誹謗的新聞一而再發生在自己身上，會是這麼可怕的一件事。她略顯疲憊表示：「那其實是一種不自覺的反應，有點像強迫症會很想一直洗手，或是腦中反覆出現某些念頭。」

她強調發文並不是刻意抒發心情，而是一種無法控制的狀態，「不是我想一直講，而是我會一直想到，只能不斷去澄清，告訴大家我沒有做那些事。」因為她不自覺想把身上「看不見的髒東西」洗掉，只要這樣的念頭一來，她往往會瞬間停下手邊所有事情，「就是卡住了，什麼都做不了。」她現在也身兼餐飲業的創意總監，工作且生活忙碌時，反而能稍微壓過這些情緒，「忙的時候比較不會想，但只要一空下來，尤其是獨處的時候，就會全部跑出來。」

陳匡怡這個月將參與公益活動，重新回到演藝圈。（記者胡舜翔攝）陳匡怡這個月將參與公益活動，重新回到演藝圈。（記者胡舜翔攝）

她已被專業醫療人士評估出現焦慮症狀，「我對這個社會變得比較不信任。」即便如此，她仍試圖維持日常節奏，但內心的不平衡感，卻時常在夜深時浮現。她說：「澄清過一、兩次，可是我認為不夠，社會上還是有人相信之前的報導，我就會一直想要去重複澄清同一件事情，覺得我身上還是很髒。」

至於有網友認為她狂發文是「精神異常」，也有人看到她分享追求者的照片，建議她去看身心科，她解釋發追求者的照片，純粹是想整理2020年到2025年間「比較美好的時刻」，直言：「我認為這些話有些不懷好意，因為像我PO有人追求的照片，是分享開心的事。」追問她是否有求助專業醫療人員？她指出自己有看醫生，但礙於隱私不願多談。

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