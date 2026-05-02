林逸欣醫生父親癌症病逝 「12點家書」被翻出滿滿的愛逼哭眾人
林逸欣（右）從小就得到父親給予愛的照顧。（欣宇宙音樂提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕林逸欣的父親、台南腦神經外科權威林春銘於4月18日辭世，享壽73歲。自小備受父母疼愛的林逸欣，昨強忍悲痛對外發聲：「不用太擔心我。」而林春銘昔日寫給女兒的「12點家書」也再度被粉絲翻出，不少人動容表示：「每一條都是滿滿的愛」、「看完真的忍不住哭」，直言這才是留給子女最無價的財富。
林逸欣過去曾在婚禮影片中分享，當年從台南北上就讀台師大時，父母特地寫下一封家書，洋洋灑灑列出12點叮嚀，內容溫暖又實用，感動大批網友。
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林逸欣從小備受父母親的疼愛。（翻攝自臉書）
林逸欣的父親行醫、母親曾任生物老師，儘管工作繁忙，卻從未缺席孩子的重要時刻。當年林逸欣考上台師大音樂系，父母在信中親暱稱呼她「阿欣欣小Baby女兒」，既為她感到驕傲，也難掩不捨與牽掛，細心寫下12點生活提醒，字裡行間盡是疼愛，並署名「好疼愛的你的爸媽留言」，被網友盛讚根本是「育兒聖經」，現在看來依舊非常受用。
林逸欣父母家書：12點愛的叮嚀
1. 對每一個新面孔，先保持警覺，不要輕易放下戒心。
2. 面對陌生人的搭訕，懂得婉轉避開，減少不必要困擾。
3. 對不喜歡的人，避免給予任何誤會或接近的機會。
4. 盡量避免單獨行動，結伴同行是基本的安全原則。
5. 手提包應放於身前，避免背在後方，以防遭竊。
6. 除了人身安全，也要留意更衣室、洗手間等處的偷拍風險。
7. 隨時留意隨身重要物品，尤其在觀影或搭車時。
8. 養成定期整理、分類並保存重要資料與照片的習慣。
9. 三餐定時，注重衛生與營養，並養成每日攝取水果的習慣。
10. 出門在外，健康與安全最重要，務必好好照顧自己。
11. 常與家人保持聯繫，有狀況多加確認，避免受騙。
12. 緊張或煩憂時，可在心中默念三遍「南無觀世音菩薩」，祈求平安。