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SJ銀赫親揭偶像「生存關鍵」 成員扛壓力現場淚崩

緯來原創《宇宙啦啦隊》實力女團HUR+不僅帶來高強度舞台，更以過來人身分分享選秀經驗。（緯來提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》實力女團HUR+不僅帶來高強度舞台，更以過來人身分分享選秀經驗。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》最新一集，「女團的強襲」迎來最終1章，一場結合汗水與淚水的試煉持續升溫。實力女團HUR+帶來高強度舞台，更以過來人身分分享選秀經驗。MC銀赫也為《宇宙啦啦隊》即將到來的首場實體簽唱會和成員深度交流。

HUR+身為選秀中脫穎而出的前輩，銀赫也好奇問，對於《宇宙啦啦隊》生存賽裡，正在努力拚搏的這些選手們，有沒有什麼小技巧建議？HUR+暖心直言：「其實沒有拿冠軍也沒關係，重要的是過程中學到了什麼、成長了多少，這才是最珍貴的。」

不過面對和HUR+對戰的舞台上，深感壓力《宇宙啦啦隊》成員在表演後忍不住落淚，自責表示：「前面其實很享受舞台，但後面不小心跳錯。」對此，HUR+給予肯定，表示在維持舞蹈力度的同時，歌唱表現依然穩定，「整體完成度其實很高，後段更是非常有魅力」，讓現場氣氛既緊繃又感人。

黛比（左起）、Lyxi、Lydia、Yula、靚靚、艾莉兒、Tina 用盡全力拚晉級。（緯來提供）黛比（左起）、Lyxi、Lydia、Yula、靚靚、艾莉兒、Tina 用盡全力拚晉級。（緯來提供）

本集另一大亮點，則是選手們與銀赫的深度交流。隨著《宇宙啦啦隊》將迎來首次粉絲簽唱會，選手紀欣伶也拋出關鍵問題：「在有現場觀眾、同時又有鏡頭錄製的情況下，應該多跟觀眾互動，還是多看鏡頭？」銀赫回答：「粉絲見面會最重要的，就是和粉絲一起的時間與交流。」他強調，比起鏡頭，應該更重視現場觀眾的感受，「能多對到一個人的眼神，就多一分連結，當你真心對待現場粉絲，透過鏡頭觀看的觀眾也會感受到。」

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