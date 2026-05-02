YTR泰國賽車疑過彎失控！「0防護撞山壁」險追撞

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融、泰籍演員黃可欣主持八大《自由的旅行者》前往泰國，兩人在酷暑下尋找螞蟻蛋、挑戰苗族部落F1賽車並與大象共浴。融融親眼見到純手工打造的木製賽車，以及在沒有防護，全碎石子路的賽道體驗後，難掩不安表示：「一路搭車過來，其實就有點顛簸，加上有一段路的左側就是懸崖，假設不小心往左邊一拐的話，我想就要7天後見了。」

融融（左）與黃可欣（中）跟隨達人尋找螞蟻蛋。（八大電視提供）

融融、黃可欣出發前全神貫注，就為了確保行駛過程安全，但想不到途中融融疑似因為過彎失控，意外撞上山壁，使得跟在後頭的黃可欣煞車不及追撞上去，好險速度不快有驚無險，卻也讓黃可欣因而開始慌張，再次起步不久又撞上站在賽道邊拍攝的攝影師，讓她相當難為情。事後融融坦言：「聽達人說這個賽道最快可以25秒完成，我們最快卻是2分30秒，真的是要練練。」

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融融（左）與黃可欣挑戰苗族部落F1賽車。（八大電視提供）

融融與搭檔黃可欣挑戰到山林間尋找螞蟻蛋，螞蟻蛋口感與鮭魚卵相似，除了是泰北的佳餚，在南美洲甚至被稱為地下魚子醬。在前往目的地前，螞蟻獵人提醒外景隊：「螞蟻咬人很痛，確定要一起？」行前已做足功課的融融有備而來，他毫不猶豫說：「我絕對是要體驗的，為此我今天還穿長褲做防護，不穿長褲才真的是找死。」外景當天遇上好天氣，靠著達人的指引順利找到蟻窩，黃可欣分享：「聽說其他人可能要挖個五米深才找得到，也難怪這種螞蟻蛋在市場一公斤可以賣泰幣1500起跳。」

融融與大象共浴。（八大電視提供）

另融融與黃可欣此行中也入住可與大象共浴的大象民宿。在飼養員的指示下，黃可欣被大象用象鼻摟抱、親臉，融融則體驗大象的象鼻停留在他的耳朵與腋窩，特別瞄準奇特部位的行為，讓融融一度招架不住，開玩笑說：「我有點被蹂躪的感覺。」事後融融表示，「以前我只是遠遠的看別人幫大象洗澡，從來沒有實際參與，這次跟他們互動才發現，大象充滿靈性、聰明、善解人意，我想人生應該很難體驗到這樣的互動機會。」

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