《八尺門》男星轉當導演！8歲童星「哭到他也爆哭」 興奮喊：撿到寶

連澄（前）、葉子彥（後排左起）、陳婉婷、胡智強在《小房革命》飾演一家人。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾在熱門影集《八尺門的辯護人》與公視人生劇展《小緯回來過，在他離開之後》表現亮眼的年輕演員楊宗樺，這回「演而優則編導」，推出全新公視學生劇展短片作品《小房革命》，這部探討家與夢想的溫暖輕喜劇日前更一舉奪下2025高雄電影節國際競賽兒童評審團獎與特別獎，也強勢入圍2026德國慕尼黑兒少影展最終名單。

《小房革命》由陳婉婷、葉子彥、胡智強與小演員連澄合演一家父母與兄妹。故事描述10歲女孩「小房」渴望有個整潔美滿的家，但父母工作忙，家裡小又亂。小房在好友小齊慶生會上，看見對方一家人圍著餐桌共進晚餐，想到要給母親一個驚喜：讓全家能好好在餐桌吃飯。然而為了全家能一起吃飯而發起的「小房革命」，卻在媽媽生日當天，意外引爆一場家庭大戰。

請繼續往下閱讀...

楊宗樺演而優則編導，以自身經歷創作公視學生劇展《小房革命》獲國內外獎項肯定。（公視提供）

今年初剛取得北藝大電影碩士的楊宗樺坦言故事靈感完全取材個人家庭經歷。當年他搬回五股老家，看不慣家中雜亂且缺乏共用餐桌，反而在洗澡時激發他創作短片劇本。為了真實呈現劇中「爆滿」的擁擠感，並克服學生拍片的預算限制，楊宗樺大膽說服家人，直接出借五股自宅作為拍攝「小房」主景；劇組美術還四處借道具，「將家裡塞到最滿」，甚至將楊宗樺親哥哥的房間改造成片中的小孩房。

連澄實際年齡僅8歲，卻要挑戰演出10歲主角「小房」，也為了保護這位天賦異稟的小演員，楊宗樺直呼自己簡直化身「親子台大哥哥」，還在片場下達規定「絕對嚴禁大小聲」，確保拍攝現場平和，並用極高的耐心與鼓勵來引導她。

連澄的表現令劇組驚喜，她特地請姊姊錄下整本劇本，每天睡前反覆聆聽，楊宗樺形容「將整個故事深深吃進去」，連澄也展現了絕佳的表演直覺，劇中一句對比小齊家滿桌佳餚的感嘆台詞「我們家都吃便當」，便是她自然脫口而出的台詞。

陳婉婷（左起）與連澄在《小房革命》飾主角「小房」母女，演出表現讓導演楊宗樺感動落淚。（公視提供）

而在拍攝最後一場被母親掌摑後的關鍵戲時，連澄拿抱枕哭著問出「為什麼家裡不能一起吃飯」，真實流露的委屈神情不僅讓鏡頭後的導演跟著爆哭；鏡頭前連澄許多意料之外的表演細節，讓導演楊宗樺盛讚「上剪輯台發現撿到寶物」。

另外，胡智強與楊宗樺是好麻吉，曾以《一家子兒咕咕叫》獲金馬獎最佳新演員，這次為了融入「小房哥哥」角色，拍攝期間竟然直接睡在片場雙層床上鋪，導演楊宗樺笑稱，「智強跟我們家人太熟，他連下樓拿早餐都頂著一頭亂髮，真的將居家感發揮到極致」。

胡智強（左）、連澄在《小房革命》對戲互動自然且充滿趣味。（公視提供）

楊宗樺也感性地表示，現代雙薪家庭生活忙碌，全家人要一起吃飯很困難。他期盼透過《小房革命》傳達「每個人家都有專屬的吃飯方式，沒有誰的家比較有愛，無論是否有整齊的餐桌，每個家庭都有獨一無二表達愛的方式 」。

2026公視學生劇展推出12部新作，將於本週日（5/3）晚間10時、10時30分，分別推出《小房革命》，以及由臺藝大廣電碩士班莊明翰編導，游安順、范睿修主演，探討人在有限生命發揮無限價值的短片《臨時牌》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法