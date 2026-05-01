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娛樂 最新消息

才剛升格二寶爸！五月天怪獸又宣布喜訊 女兒「超有愛」作品曝光

怪獸擔任全球官方Gibson品牌大使，並發布兩款簽名款吉他。（相信音樂提供）怪獸擔任全球官方Gibson品牌大使，並發布兩款簽名款吉他。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天團長、吉他手怪獸才剛迎接兒子出生，如今又宣布喜訊，受邀擔任Gibson全球官方品牌大使，更同步發布兩款全新Epiphone簽名款吉他——MAYDAY MONSTER '59 Les Paul Standard與MAYDAY MONSTER 1960 J-45。除了採用具有五月天代表性的顏色「Mayday Blue」作為漆面用色，並加上怪獸女兒設計出特別的紅色愛心圖案。

怪獸擔任全球官方Gibson品牌大使，並發布兩款簽名款吉他。（相信音樂提供）怪獸擔任全球官方Gibson品牌大使，並發布兩款簽名款吉他。（相信音樂提供）

五月天被稱為「華語音樂的披頭四」，成為亞洲搖滾樂指標性的樂團之一，品牌稱讚，怪獸其具有表現力的吉他演奏、精準的旋律以及對現場演出的投入感，更是令人對他們演唱會的現場演出著迷。Gibson與Epiphone將於2026年5月31日正式發布這兩款Epiphone簽名款吉他，以此來致敬怪獸的音樂才華與影響力。

自1999年五月天發行首張專輯以來，創造了許多的輝煌紀錄與成績，包括多次獲得金曲獎最佳樂團，以及屢次創下各種紀錄的巡迴演唱會。 最值得一提的是，現正舉辦的「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會，更是累積超過650萬人次觀賞，鞏固了五月天在全球巡演市場的地位。

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