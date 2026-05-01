（直擊）搭搭啦搭搭！YENA跳一半遇台灣6.1地震 吐槽台粉應援「好老派」

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓女歌手YENA（崔叡娜）今天（1日）起在台連唱兩天，她最近因為歌曲《Catch Catch》紅遍社群，今天音樂前奏一下，立刻讓全場1000名粉絲嗨到最高點。只是YENA演唱《SMILEY》的時候，台灣竟發生規模6.1地震，更發出「國家級警報」，讓人一度搞不清楚是觀眾在跳還是地震。

YENA真的太可愛，超萌能量感染全場。（萬星國際娛樂文化提供）

YENA超萌魅力席捲Legacy MAX，開場就超洗腦的「搭 搭啦 搭搭」的《Catch Catch》為演出揭開序幕，嘟嘴裝可愛又綁著雙馬尾，讓全場Jigumi（粉絲名）都要融化了。接下來《NEMONEMO》、《Drama Oueen》等歌曲，持續炒熱現場氣氛。她坦言抵台時天氣不佳，但或許是老天爺保佑，演出當天終於放晴了，能跟大家見面真的非常幸福。

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超有誠意的她換穿多套服裝，展現百變的一面，並在演出後半段，驚喜從觀眾席現身，甚至坐在男粉絲旁邊演唱，讓全場1000名粉絲發出驚呼聲，大喊「YENA我愛你」。

YENA活力滿滿，看了就開心，瞬間懂了為什麼這麼多人喜歡。（萬星國際娛樂文化提供）

值得一提的是，全場台灣粉絲都相當守秩序，都沒人離開座位，就連坐在YENA的男粉絲也乖乖拍照，不愧是台灣粉絲。YENA倒是超會逗粉絲，問粉絲：「能夠跟我近距離怎麼樣啊？這麼近看是不是更棒啊？」粉絲當然大喊很棒，YENA則用中文回應：「我也是～」

她在獻唱《너에게》時，大銀幕上還出現IZ*ONE的剪影，YENA深情的歌聲更是讓全場為之動容，不少人都流下眼淚，讓YENA都想給出衛生紙了。YENA感性表示：「時間過好快喔，我已經出道8年了，一直支持著我的Jigumi、寶寶Jigumi、中間入坑的Jigumi，還有老的Jigumi，謝謝你們一直陪伴著我！」

YENA雙馬尾真的太犯規了啦。（萬星國際娛樂文化提供）

在應援影片環節，粉絲超級用心，瞞著YENA，全場一起唱《Catch Catch》，聲音震耳欲聾，聽得出粉絲有多賣力，讓YENA又驚又喜，不過第一件事情竟然是吐槽「你們好老派喔」，接著強調：「這是我今天最喜歡的地方！我很感動，我今天不回家了！」大喊真的瘋了。她也希望，可以一直表演到60歲為止。

YENA中文、韓文夾雜與粉絲互動，看得出她的努力。（萬星國際娛樂文化提供）

最後，YENA詢問粉絲，明天要用什麼造型亮相？有粉絲大喊「小籠包」，希望她能綁包包頭，YENA忍不住抱怨：「我都28歲了！我本來不想綁的，好啦我會跟髮型老師商量一下！」太寵粉的YENA還是敵不過粉絲的拜託，相對的，她也要求粉絲在大合照時大喊「YENA漂亮」以及「雞排」，全場笑聲不斷。

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