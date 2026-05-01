（影）《凶器》導演操刀！全新《惡靈古堡》預告驚悚曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕經典IP《惡靈古堡》再掀進化浪潮！全新《惡靈古堡：爆發夜》找來話題驚悚片《凶器》鬼才導演札克克瑞格執導，以更貼近現實的生存視角與高壓節奏，以及充滿風格化的運鏡手法，帶來耳目一新的恐怖體驗，首支預告正式曝光！

《惡靈古堡：爆發夜》重啟經典IP。（索尼影業提供）

導演札克克瑞格在2022年拍出一鳴驚人的驚悚片《宿劫》之後，成為現今累積粉絲數量最快的新銳導演，去年推出的《凶器》更締造全球2.7億美金（約85億台幣）的驚人成績，在影評與觀眾間累積口碑，成功建立其獨特的驚悚敘事風格。

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克瑞格擅長在日常場景中層層堆疊不安，並以出其不意的轉折製造衝擊，使他成為近年備受矚目的類型片導演之一。此次操刀經典的《惡靈古堡》系列，讓全世界的粉絲大為興奮，期待這個電玩改編的IP將會有甚麼全新的面貌。

《惡靈古堡：爆發夜》曝光首支預告。（索尼影業提供）

而《惡靈古堡》自1996年誕生以來，以生化病毒、企業陰謀與極限求生為核心，橫跨電玩與影視領域，累積全球龐大粉絲基礎。本次電影以全新角色與事件切入，開啟系列嶄新敘事方向。

導演克瑞格日前於電影博覽會「CinemaCon」中，形容本片是一場「盛大又駭人的旅程」，並強調希望作品能「忠於遊戲精神」。他也透露，自己在過去數十年間投入大量時間遊玩《惡靈古堡》，相較於過去作品標誌性的敘事翻轉與結構設計，這次電影「不會有敘事炫技、時間跳躍或打亂時序的章節安排」，而是讓觀眾「緊緊跟隨主角，以徒步視角穿越一個處心積慮要將他摧毀的世界」，全面強化沉浸式的生存壓力。

《惡靈古堡：爆發夜》描述醫療運送員布萊恩，意外捲入迅速失控的災難現場。（索尼影業提供）

故事聚焦醫療運送員布萊恩，在一次例行任務中，意外捲入迅速失控的災難現場。短短一夜之內，感染擴散、秩序瓦解，整座城市陷入混亂。他被迫踏上一場毫不停歇的逃亡，在資訊斷裂與資源匱乏的情況下，面對未知威脅與人性考驗，與時間展開極限競速。

《惡靈古堡：爆發夜》將於今年9月17日在台上映。

首支預告：

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