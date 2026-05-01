自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Leina來台灣學喊「請給我發票」 中1000萬請記者吃鍋：呼搭啦！

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代創作歌手Leina明天（2日）在台北三創CLAPPER STUDIO開唱，她今天邊受訪邊發抖，表現上雖然十分開朗，不過坦言很緊張；她透露自己用了ChatGPT學了「你好」、「謝謝」、「不好意思」的中文，記者也教她：「請給我發票！」請她記得拿發票去兌獎，中獎再請記者吃麻辣鍋。

Leina用AI學中文，希望能跟台灣粉絲交流。（好玩國際文化提供）Leina用AI學中文，希望能跟台灣粉絲交流。（好玩國際文化提供）

首次來台灣演出，Leina表示很想吃小籠包、珍珠奶茶以及擔仔麵，她也提到很喜歡辣的，尤其是名古屋的台灣擔仔麵，想要吃台灣正港的味道。不過記者稱名古屋的台灣擔仔麵在台灣並沒有，讓她驚訝的說：「ㄟ！我不知道！」

她透露，本身就是夜貓子很晚睡，所以晚上打遊戲到很晚，抱著一種觀光的輕鬆心情來台。Leina分享，在表演前一天晚上通常都會想要早點睡，不過都會緊張到睡不著，但會盡量把身體狀況調整到好，例如睡覺時戴口罩、補充營養補充品等等，也會盡量在表演前一周避免吃辣。

只是她昨天吃了加了牛奶的台灣麻辣鍋，但有忍住沒有喝主辦準備的芒果啤酒。而經紀人也會要求她不要喝酒，被問到有沒有破戒？Leina對記者比出「噓」的手勢，表示這個是秘密。

Leina從街頭起家，分享如果有人停下來聽她唱歌會非常開心，但傷心的是，如果唱cover歌曲的時候，人們會停下腳步，結果唱自創曲時，大家都走光了，不過如今Leina已經做出成績，自創曲也獲得許多人支持，今非昔比。

Leina開朗又可愛，受訪過程歡笑聲不斷。（好玩國際文化提供）Leina開朗又可愛，受訪過程歡笑聲不斷。（好玩國際文化提供）

她也分享，第一次的海外演出是去了南韓，一剛開始非常擔心，沒想到在街頭演出卻吸引了2000人，讓她非常驚訝。加上這次台北演唱會門票同樣售罄，Leina有感而發：「這次沒有特別宣傳，不知道台灣有沒有人喜歡這個音樂，沒想到門票賣光了，能夠來台灣真的非常開心。」

被問到印象最深刻的粉絲，Leina提到，在日本大阪演出時，有一名耳朵聽不到的歌迷，透過她的表情來享受表演，後來這位歌迷還用手機打字向她表達感謝，讓Leina超感動，使自認是「膽小鬼」的她有了勇氣，「每一天都會受到粉絲的鼓勵，尤其當在現場演出時，我的角色立場是把能量帶給現場觀眾，但跟粉絲交流之中，我反而從她們身上獲得力量。」

Leina分享，平常都埋首在音樂當中，「在現場演出上，所有人都合而為一，大家一起唱歌，讓我覺得這麼辛苦做歌真是太好了。身為藝人想跟粉絲說謝謝，但粉絲卻跟我說謝謝，創作這個工作真的是非常至高無上。」

被問到有沒有害怕的事物？Leina透露自己怕鬼，學生時期害怕異性的眼光，晚上都會自己開「檢討會」反省。偏偏今天訪問，她的旁邊坐的是男記者，Leina用中文笑說：「不怕、不怕！」笑翻眾人。

Leina開朗又可愛，學「呼搭啦」的中文，笑翻眾人。（好玩國際文化提供）Leina開朗又可愛，學「呼搭啦」的中文，笑翻眾人。（好玩國際文化提供）

Leina也進一步表示，可能很能有克服害怕的一天，但只要一直嘗試，總有一天會改善。記者也希望Leina可以多來台灣，兩個月後再來台灣兌獎，發票中了1000萬再請大家吃麻辣鍋，Leina也俏皮地說：「那我們就一起乾杯！」並當場現學現賣「呼搭啦」。

最後，Leina有感而發：「在台灣演出跟大家都是初次見面，不論場合，要做的事情都是一樣的，我是有點膽小，但是我會勇敢站上舞台，用赤裸的心情，把表演帶給大家。希望透過音樂非常直接打到觀眾的內心，把Leina的靈魂傳達給大家。音樂本來就是跨越語言、跨越性別，傳達給大家的能量，希望明天的演出可以跟大家交換能量，這次巡迴在日本演出四場了，這是我第一次認可非常讚的內容，希望粉絲也能夠一起喜歡、一起來看表演，跟大家分享。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中