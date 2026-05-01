Leina來台灣學喊「請給我發票」 中1000萬請記者吃鍋：呼搭啦！

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代創作歌手Leina明天（2日）在台北三創CLAPPER STUDIO開唱，她今天邊受訪邊發抖，表現上雖然十分開朗，不過坦言很緊張；她透露自己用了ChatGPT學了「你好」、「謝謝」、「不好意思」的中文，記者也教她：「請給我發票！」請她記得拿發票去兌獎，中獎再請記者吃麻辣鍋。

Leina用AI學中文，希望能跟台灣粉絲交流。（好玩國際文化提供）

首次來台灣演出，Leina表示很想吃小籠包、珍珠奶茶以及擔仔麵，她也提到很喜歡辣的，尤其是名古屋的台灣擔仔麵，想要吃台灣正港的味道。不過記者稱名古屋的台灣擔仔麵在台灣並沒有，讓她驚訝的說：「ㄟ！我不知道！」

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她透露，本身就是夜貓子很晚睡，所以晚上打遊戲到很晚，抱著一種觀光的輕鬆心情來台。Leina分享，在表演前一天晚上通常都會想要早點睡，不過都會緊張到睡不著，但會盡量把身體狀況調整到好，例如睡覺時戴口罩、補充營養補充品等等，也會盡量在表演前一周避免吃辣。

只是她昨天吃了加了牛奶的台灣麻辣鍋，但有忍住沒有喝主辦準備的芒果啤酒。而經紀人也會要求她不要喝酒，被問到有沒有破戒？Leina對記者比出「噓」的手勢，表示這個是秘密。

Leina從街頭起家，分享如果有人停下來聽她唱歌會非常開心，但傷心的是，如果唱cover歌曲的時候，人們會停下腳步，結果唱自創曲時，大家都走光了，不過如今Leina已經做出成績，自創曲也獲得許多人支持，今非昔比。

Leina開朗又可愛，受訪過程歡笑聲不斷。（好玩國際文化提供）

她也分享，第一次的海外演出是去了南韓，一剛開始非常擔心，沒想到在街頭演出卻吸引了2000人，讓她非常驚訝。加上這次台北演唱會門票同樣售罄，Leina有感而發：「這次沒有特別宣傳，不知道台灣有沒有人喜歡這個音樂，沒想到門票賣光了，能夠來台灣真的非常開心。」

被問到印象最深刻的粉絲，Leina提到，在日本大阪演出時，有一名耳朵聽不到的歌迷，透過她的表情來享受表演，後來這位歌迷還用手機打字向她表達感謝，讓Leina超感動，使自認是「膽小鬼」的她有了勇氣，「每一天都會受到粉絲的鼓勵，尤其當在現場演出時，我的角色立場是把能量帶給現場觀眾，但跟粉絲交流之中，我反而從她們身上獲得力量。」

Leina分享，平常都埋首在音樂當中，「在現場演出上，所有人都合而為一，大家一起唱歌，讓我覺得這麼辛苦做歌真是太好了。身為藝人想跟粉絲說謝謝，但粉絲卻跟我說謝謝，創作這個工作真的是非常至高無上。」

被問到有沒有害怕的事物？Leina透露自己怕鬼，學生時期害怕異性的眼光，晚上都會自己開「檢討會」反省。偏偏今天訪問，她的旁邊坐的是男記者，Leina用中文笑說：「不怕、不怕！」笑翻眾人。

Leina開朗又可愛，學「呼搭啦」的中文，笑翻眾人。（好玩國際文化提供）

Leina也進一步表示，可能很能有克服害怕的一天，但只要一直嘗試，總有一天會改善。記者也希望Leina可以多來台灣，兩個月後再來台灣兌獎，發票中了1000萬再請大家吃麻辣鍋，Leina也俏皮地說：「那我們就一起乾杯！」並當場現學現賣「呼搭啦」。

最後，Leina有感而發：「在台灣演出跟大家都是初次見面，不論場合，要做的事情都是一樣的，我是有點膽小，但是我會勇敢站上舞台，用赤裸的心情，把表演帶給大家。希望透過音樂非常直接打到觀眾的內心，把Leina的靈魂傳達給大家。音樂本來就是跨越語言、跨越性別，傳達給大家的能量，希望明天的演出可以跟大家交換能量，這次巡迴在日本演出四場了，這是我第一次認可非常讚的內容，希望粉絲也能夠一起喜歡、一起來看表演，跟大家分享。」

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