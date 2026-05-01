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娛樂 最新消息

（獨家）昔與鳳飛飛合作！資深製作人游國謙傳辭世 低調未辦告別式

〔記者林欣穎／台北報導〕資深作詞人、電視製作人游國謙傳出辭世消息，日前經消息人士證實離世，他生前行事低調，身後事亦不鋪張，並沒有舉辦告別式。

資深作詞人、電視製作人游國謙傳辭世消息。（翻攝自臉書）資深作詞人、電視製作人游國謙傳辭世消息。（翻攝自臉書）

據了解，游國謙於4月24日辭世，享嵩壽89歲。游國謙橫跨音樂、電視與觀光產業，是台灣早期娛樂產業的重要推手之一。他曾任台視節目製作人、正聲廣播公司導播及節目部經理，參與過膾炙人口的經典節目《五燈獎》、《綜藝一百》，在電視圈留下深遠影響。

除了演藝領域，他50歲時獲耐斯集團董事長陳鏡村延攬，進駐雲林古坑經營劍湖山世界休閒產業園區，歷任要職，最終以副董事長之姿於80歲榮退。

此外，游國謙與已故藝人鳳飛飛的合作往事，也被業界津津樂道。當年他身兼節目製作人與劍湖山世界總經理，打造台視綜藝節目《彩虹假期》，以高規格製作聞名。據悉，鳳飛飛為追求節目品質，曾「三顧茅廬」邀請游國謙操刀《鳳懷鄉土情》系列。

在音樂創作方面，游國謙才華洋溢，曾寫下《不如歸去》、《阿嬤的話》、《醒來吧！雷夢娜》、《香港戀情》、《出外人》，鄧麗君翻唱過的《昨夜夢醒時》、《難忘的初戀情人》等多首傳唱至今的作品，為台灣歌謠留下重要篇章。

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