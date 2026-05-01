連續做愛8000天！AV男優清水健自爆GG變長了

清水健自爆尺寸變大了。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV男優清水健今天（1日）發文分享，出道至今已經23年，沒想到生殖器竟然變長了，引發網友熱烈討論。

清水健今天在X上分享，18歲以AV男優身分出道之後，生殖器的長度為13公分，在從事這份工作的23年來、超過8000天每天都做愛，現在大約有15.5公分。他自己換算，發現1年大概長長1mm，「如果照這樣繼續的話，要幾歲才能變成全世界最大的人呢？要到225歲才行呢，我得要長壽才行呢！」

清水健發文自爆GG變長了。（翻攝自X）

清水健曾經在YouTube上介紹陰莖增長手術（長茎手術），指出受術者的生殖器增加了4公分，雖然一開始綁著繃帶，有點不習慣，但大概在10天之後就覺得「是我自己的東西了」，敏感度並沒有改變，不如說在做愛時感覺更好了。

對於陰莖增長手術，泌尿科醫師張英傑曾在臉書指出，有小陰莖症（勃起<7.5公分）、埋藏式陰莖以及外傷或手術後遺症才會特別建議考慮手術，專業醫師會根據受術者的實際尺寸與期望、身體條件與健康等狀況來評估最適合的方案。

此外，本報也曾經報導，泌尿科醫師顧芳瑜提醒，這類手術並非治療疾病所必須，屬於醫美、整形手術範疇，術後最怕感染與組織缺血壞死，也有部分患者在術後會產生陰莖根部與頭部的斷層感，民眾在手術前務必接受泌尿專科醫師諮詢，麻醉也一定要找有專業麻醉團隊，落實術前、術中、術後評估。

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