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娛樂 最新消息

謝和弦跨海告到中國！狠嗆曾沛慈、汪東城「不用跪著舔共就是爽」

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝和弦日前宣布提告到中國，由於歌曲《夠愛》版權爭議延燒4年未滅，所屬「馬槽音樂」發出聲明，已委託中國律師團隊對曾沛慈、汪東城、陳德修等人，在未授權情況下演出《夠愛》進行提告；謝和弦昨（30日）再點名李榮浩「助攻」，直言自己不用跪著舔共就能不缺錢，也讓更多人意識到版權重要性。

謝和弦（中）指控曾沛慈（左）、汪東城（右）等相關藝人涉及侵權，表態將在中國人民法院提起訴訟程序。（本報組合資料照）謝和弦（中）指控曾沛慈（左）、汪東城（右）等相關藝人涉及侵權，表態將在中國人民法院提起訴訟程序。（本報組合資料照）

起因於單依純先前多次未獲授權翻唱《李白》並大幅改詞，引發李榮浩不滿在社群開轟因翻唱歌曲，導致自己與家人被謾罵和抹黑，掀起輿論討論。對此，謝和弦隨後也發聲表示，正因這起風波「讓大家知道版權的重要性」，也間接影響他對《夠愛》授權爭議的態度。

謝和弦進一步透露，中國律師團隊評估勝算高，即使本人不入境中國，官司仍可進行，並強調目前在台灣的工作已足以支撐一家4口生活，還語帶挑釁狠嗆「不用跪著舔共真知足不缺錢就是爽！」

事實上，馬槽音樂早在2021年10月31日即終止《夠愛》歌詞全球授權，包含公開演出、播送與傳輸等使用權；聲明中指控陳德修長期混淆授權時間並侵害著作權，並點名汪東城與曾沛慈多場演出未取得授權，案件已準備向中國人民法院提起訴訟。

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