自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）邱昊奇本名轉居幕後 開自己地獄哽：當演員從沒紅過

〔記者廖俐惠／專訪〕邱昊奇以本名「邱孝尊」執導的短片作品《地獄哽》，上週在金穗影展放映，獲得好評。他接受專訪談起近況，透露現在演戲工作銳減，不過他絲毫不留戀過去的光鮮亮麗，全心投入幕後，從中獲得的踏實與滿足感，比演員多很多。

邱昊奇首次參加金穗影展，宣傳執導短片《地獄哽》。（金馬執委會提供）邱昊奇首次參加金穗影展，宣傳執導短片《地獄哽》。（金馬執委會提供）

邱昊奇上週低調現身信義威秀，出席短片《地獄哽》的映後活動，雖然戴著鴨舌帽、黑框眼鏡，仍難掩光芒。他大方接受專訪，透露這是他第一次出席金穗影展，「我一直都希望能來金穗，滿感動的，這個地方太純粹，雖然這樣講很俗套，不過有種回到初心的感覺。」

《地獄哽》是他的第二部短片作品，劇中父子不合，父親生前欠債，後來罹癌驟逝。他坦言壓力不小，不僅僅是他第一次寫的劇本，也是自己的真實經歷。邱昊奇找來認識多年的好友潘客印演出男主角，潘客印是導演同時也是位演員，邱昊奇除了認為他的表演很棒之外，兩人與父親不合的經歷也很相似，「所以我信得過他！」

邱昊奇找來潘客印、鍾欣凌演出短片《地獄哽》。（金馬執委會提供）邱昊奇找來潘客印、鍾欣凌演出短片《地獄哽》。（金馬執委會提供）

該片的監製是演員黃姵嘉，邱昊奇過去與黃姵嘉有過一段情，他大方感謝黃姵嘉的協助，黃姵嘉當時找來導演樓一安、演員鍾欣凌助陣，幫了他大忙。邱昊奇也強調雙方並沒有交惡，先前在高雄電影節因工作遇到，還一起到酒吧敘敘舊，好聚好散。

翻閱《地獄哽》的各種文宣，如果你沒有搜尋，恐怕不知道導演「邱孝尊」正是邱昊奇。他表示，當初出道時，電影公司算命之後，發現「邱昊奇」與公司比較合，因此將其取作藝名，如今他選擇以父親給的名字在創作領域上努力。

提及近況，邱昊奇坦言「當演員只剩下兩成」，現在大多時間就是投入幕後工作，當工作人員時還曾經被賴雅妍認出來。他分享，當演員拍戲，可能只跟梳化或者導演比較好，且也會因為「被禮遇」而與他人產生隔閡；但從事幕後工作很快樂，一群人一起做一件事情，就像一趟旅程中交到了很多朋友，現在的他，朋友也確實變多了。

被問到從演員轉成幕後是否有不適應？邱昊奇笑說，根本沒有覺得自己「由奢入儉難」，反而自嘲：「我當演員的時候也很窮，由儉入儉不難，我沒有奢過！」畢竟演員這一行不穩定，他還反問：「你說我有大紅過嗎？我沒有大紅過啊，我有代言過什麼東西嗎。」現在的他沒有經紀公司，大小事都由他親力親為，在拍攝《地獄哽》時就是因為對稅務不了解，竟意外賠了10幾萬。

邱昊奇稱參加金穗影展是他的願望。（金馬執委會提供）邱昊奇稱參加金穗影展是他的願望。（金馬執委會提供）

邱昊奇的第三部短片已經完成，首部電視電影也即將在9月開拍，他認為這些都是養分，努力學習當中。被問到是否有拍電影長片的打算？邱昊奇謙虛地說，自己還沒有拍攝長片的自信，認為自己「扛不住、怕賠錢」，有一天如果時機成熟、準備好也不排除各種可能性。

最後，被問到先前閃兵自首的爭議，邱昊奇態度誠懇，幾乎有問必答，坦言本來不敢出席金穗的放映，不過受到大家的鼓勵，他決定勇敢面對。邱昊奇還原心路歷程，自知東窗事發是遲早的事情，不如出來自首，在自首前一天還有跟媽媽報備。

他反省：「這件事影響很大，包括我自己的信心，我也檢討我自己，這個汙點勢必跟著我一輩子，非常低潮，只能接受，我會用一輩子去做對社會有意義的事情。」邱昊奇自責稱過去真的太愚昧，接下來會努力當個好人，未來一步一腳印，用作品說話。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中