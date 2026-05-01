（專訪）邱昊奇本名轉居幕後 開自己地獄哽：當演員從沒紅過

〔記者廖俐惠／專訪〕邱昊奇以本名「邱孝尊」執導的短片作品《地獄哽》，上週在金穗影展放映，獲得好評。他接受專訪談起近況，透露現在演戲工作銳減，不過他絲毫不留戀過去的光鮮亮麗，全心投入幕後，從中獲得的踏實與滿足感，比演員多很多。

邱昊奇首次參加金穗影展，宣傳執導短片《地獄哽》。（金馬執委會提供）

邱昊奇上週低調現身信義威秀，出席短片《地獄哽》的映後活動，雖然戴著鴨舌帽、黑框眼鏡，仍難掩光芒。他大方接受專訪，透露這是他第一次出席金穗影展，「我一直都希望能來金穗，滿感動的，這個地方太純粹，雖然這樣講很俗套，不過有種回到初心的感覺。」

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《地獄哽》是他的第二部短片作品，劇中父子不合，父親生前欠債，後來罹癌驟逝。他坦言壓力不小，不僅僅是他第一次寫的劇本，也是自己的真實經歷。邱昊奇找來認識多年的好友潘客印演出男主角，潘客印是導演同時也是位演員，邱昊奇除了認為他的表演很棒之外，兩人與父親不合的經歷也很相似，「所以我信得過他！」

邱昊奇找來潘客印、鍾欣凌演出短片《地獄哽》。（金馬執委會提供）

該片的監製是演員黃姵嘉，邱昊奇過去與黃姵嘉有過一段情，他大方感謝黃姵嘉的協助，黃姵嘉當時找來導演樓一安、演員鍾欣凌助陣，幫了他大忙。邱昊奇也強調雙方並沒有交惡，先前在高雄電影節因工作遇到，還一起到酒吧敘敘舊，好聚好散。

翻閱《地獄哽》的各種文宣，如果你沒有搜尋，恐怕不知道導演「邱孝尊」正是邱昊奇。他表示，當初出道時，電影公司算命之後，發現「邱昊奇」與公司比較合，因此將其取作藝名，如今他選擇以父親給的名字在創作領域上努力。

提及近況，邱昊奇坦言「當演員只剩下兩成」，現在大多時間就是投入幕後工作，當工作人員時還曾經被賴雅妍認出來。他分享，當演員拍戲，可能只跟梳化或者導演比較好，且也會因為「被禮遇」而與他人產生隔閡；但從事幕後工作很快樂，一群人一起做一件事情，就像一趟旅程中交到了很多朋友，現在的他，朋友也確實變多了。

被問到從演員轉成幕後是否有不適應？邱昊奇笑說，根本沒有覺得自己「由奢入儉難」，反而自嘲：「我當演員的時候也很窮，由儉入儉不難，我沒有奢過！」畢竟演員這一行不穩定，他還反問：「你說我有大紅過嗎？我沒有大紅過啊，我有代言過什麼東西嗎。」現在的他沒有經紀公司，大小事都由他親力親為，在拍攝《地獄哽》時就是因為對稅務不了解，竟意外賠了10幾萬。

邱昊奇稱參加金穗影展是他的願望。（金馬執委會提供）

邱昊奇的第三部短片已經完成，首部電視電影也即將在9月開拍，他認為這些都是養分，努力學習當中。被問到是否有拍電影長片的打算？邱昊奇謙虛地說，自己還沒有拍攝長片的自信，認為自己「扛不住、怕賠錢」，有一天如果時機成熟、準備好也不排除各種可能性。

最後，被問到先前閃兵自首的爭議，邱昊奇態度誠懇，幾乎有問必答，坦言本來不敢出席金穗的放映，不過受到大家的鼓勵，他決定勇敢面對。邱昊奇還原心路歷程，自知東窗事發是遲早的事情，不如出來自首，在自首前一天還有跟媽媽報備。

他反省：「這件事影響很大，包括我自己的信心，我也檢討我自己，這個汙點勢必跟著我一輩子，非常低潮，只能接受，我會用一輩子去做對社會有意義的事情。」邱昊奇自責稱過去真的太愚昧，接下來會努力當個好人，未來一步一腳印，用作品說話。

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