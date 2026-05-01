香蕉哥哥出道26年曝低潮！曾動念放棄演藝圈 感性告白草莓姐姐

香蕉哥哥將於5月31日在板橋大遠百舉辦26週年見面會。（東森電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕香蕉哥哥出道邁入第26年，他在螢幕前始終維持著「十年如一日」的陽光笑容，他幽默將職業生涯比喻為一部上映26年的長青動畫：「只要有觀眾想看，我就會在舞台上繼續陪伴，電力來源就是小朋友那無敵的笑容！」為了回饋支持多年的粉絲，香蕉哥哥宣布將於5月31日在板橋大遠百舉辦「一起長大的約定」26週年見面會，號召所有「老同學」與新粉絲共同見證這場奇蹟。

香蕉哥哥出道26年坦言曾遇低潮想過放棄。（東森電視提供）

香蕉哥哥坦言職涯並非始終一帆風順，曾多次因現實壓力產生放棄念頭，甚至自嘲「只有快樂不能滿足現實生活」。但在每一次想離開時，總會被孩子純粹的擁抱與家長的鼓勵拉回來，這讓他體悟到這份工作蘊含著陪伴的強大力量。

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面對網友幽默笑稱他：「一蕉傳三代，人走蕉還在！」香蕉哥哥對此感到無比神奇：「這不只是回憶，而是我有幸參與了一個人的童年，再被邀請參加下一個童年。原來幸福的回憶真的可以流傳！」 這種特殊的「繼承快樂」哲學，也成為他持續站在舞台上的最強動力。

香蕉哥哥透露草莓姐姐會讓自己睡到飽，便是維持凍齡的最佳秘方。（東森電視提供）

在高壓的工作環境中，妻子草莓姐姐是香蕉哥哥最重要的「心理支柱」與「專屬導航」。香蕉哥哥甜蜜透露，維持凍齡狀態的最佳秘方，其實是老婆的體貼：「她常讓我睡到飽，自己早上處理很多事，這比任何保養品都有效！」

談到婚姻保鮮，兩人將挑戰視為遊戲關卡，過關時會互相擊掌加油。香蕉哥哥分享，相處秘訣就是讓對方「保存原本喜歡自己的樣子」，與其埋怨不如動手解決，這種簡單真誠的態度，正是他們攜手走過多年的快樂哲學。

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