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娛樂 最新消息

愛雅產後5個月復工 兒子遭醫生診斷「成長偏後段」

愛雅宣告正式開工日前出席活動。（愛雅提供）愛雅宣告正式開工日前出席活動。（愛雅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕愛雅在農曆年前誕下兒子「跳跳」近期宣告正式開工，日前為品牌活動出席擔任主持人，好奇現在出門是否會捨不得孩子，會想要趕快收工？她笑說：「本來覺得我不會，但發現自己在工作休息空檔的時候，打開監視器的頻率越來越高，原來以為工作是放風、是讓自己充電，應該會流連在工作場合不想回家，結果還是會想趕快收工，迫不及待想回家看跳跳。」

身為家中三寶媽的愛雅，得同時照顧兒子與2隻毛小孩，她大讚智慧標籤解決了許多問題，充分把這項產品運用在現實生活中：「哺乳媽媽的我，無論在家還是外出工作，時間到還是需要擠奶，現在有輕巧的標籤機，可以很方便的印出來幫母乳標上日期，或是分類家裡的菜，以免忘記買來的時間不小心就壞掉了。狗狗們的保健食品什麼時間要吃，家裡的調味料等，也可以很整齊的用標籤分類，真的很便利。」

即將迎接人生的第一個母親節，愛雅不需要特別的禮物祝福，感性說：「期待又特別想念媽媽，希望老公嘴可以更甜一點，被理解、被說一聲辛苦了，其實就很滿足了。」談及照顧寶貝兒子，愛雅表示，每到傍晚跳跳就比較難哄，但已經相對更熟悉更有默契了，自己也會學著找到穩定自己的情緒，不要讓情緒走到快崩潰的程度。很多網友媽媽們都很友善，會私訊分享經驗，相信跳跳也會有感受、會更穩定的。

愛雅感謝神隊友老公，目前定期帶跳跳回診，曾經醫生指出：「成長曲線偏後段」她坦言：「聽到當下有點焦慮，但研究看了書籍和醫學文章，告訴自己，每個孩子都依照自己的成長曲線，正常沒事，真的幅度太大才需要特別留意。生長曲線只需要「跟自己比」，放下比較的焦慮，用更科學、安心的方式看待小孩的成長。」

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