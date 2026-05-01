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娛樂 最新消息

大溪鳳飛飛特展 200多件原著手稿首次亮相

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，現場還有耳機可聆聽鳳飛飛的成名曲。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，現場還有耳機可聆聽鳳飛飛的成名曲。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「帽子天后」鳳飛飛過世已經14年，但她演唱「我是一片雲」、「奔向彩虹」、等歌曲至今仍為經典；為此大嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會合作辦理 「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」系列活動，自即日起至於9月28日在大溪公會堂舉行，以鳳飛飛歷年電影金曲為主軸，200多件原著手稿等珍貴資料都是首次亮相，「鳳迷」不可錯過。

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，展出許多珍貴手稿。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，展出許多珍貴手稿。（記者謝武雄攝）

另外主辦單位也策劃3場講唱會、2場電影放映及7場系列活動，結合展覽、表演的多元體驗形式，重現鳳飛飛的經典音樂記憶，串聯不同世代間的文化對話；相關講唱會索票及系列活動訊息及報名方式，請至「鳳飛飛故事館」官網：https://feifeistoryhouse.org、/ 臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/FeiFeiStoryHouse 查詢。

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，是以電影串聯主題曲為單位進行展出。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，是以電影串聯主題曲為單位進行展出。（記者謝武雄攝）

大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，本次特展系統化整理鳳飛飛歷年電影金曲，透過黑膠唱片、電影劇本、海報、節目檔案及相關典藏文物共計200多件，展區中特別精選逾30件「瓊瑤 × 鳳飛飛」交織而成的愛情文藝電影及歌曲相關文物，展出原著小說、電影劇照及瓊瑤親筆的歌詞手稿等珍貴資料首次亮相，呈現文學、電影與音樂結合的跨域創作。

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，是以電影串聯主題曲為單位進行展出。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，是以電影串聯主題曲為單位進行展出。（記者謝武雄攝）

內容涵蓋6部瓊瑤電影及其主題曲，包括「我是一片雲」、「奔向彩虹」、「一顆紅豆」、「月朦朧鳥朦朧」、「雁兒在林梢」、「金盞花」，還提供耳機觀場聆聽；現場展出「我是一片雲」金唱片，該專輯當年創下45 萬張銷售紀錄，為70年代國語唱片重要里程碑。

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，還提供80年代復刻客廳是打卡熱點。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，還提供80年代復刻客廳是打卡熱點。（記者謝武雄攝）

此外，展場中特別熱門的打卡點，是復刻80 年代家庭客廳情境，搭配「你愛周末」、「一道彩虹」等節目影像播放，重現當年每一戶人家圍坐收看電視的生活場景。

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，舉行開幕記者會。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，舉行開幕記者會。（記者謝武雄攝）

「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，舉行開幕記者會。（記者謝武雄攝）「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，舉行開幕記者會。（記者謝武雄攝）

主辦單位今舉行開幕記者會，邀請創作型歌手吳汶芳演唱鳳飛飛經典組曲，76歲台灣鼓王黃瑞豐分享與鳳飛飛接觸的點點滴滴，兩人亦將於6月7日登場的第三場講唱會「風格綻放的鳳聲—串燒金曲」中再次與觀眾見面，延續跨世代的音樂交流與感動。

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