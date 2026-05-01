太愛台灣！日本老闆拿到健保卡 白粉男嗨喊會好好珍惜

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊因為鍾愛台灣砂糖，帶著大批砂糖出入境卻引來海關查驗，意外獲封「白粉男」稱號。今天（1日）他在Threads上透露取得台灣健保卡，會好好保管好，引來台灣網友熱烈討論。

池田喬俊因為太愛台灣砂糖，意外獲封「白粉男」稱號。（翻攝自Threads）

自「白粉」事件之後，池田喬俊登上各大新聞版面，他本人也積極以繁體中文發文，與台灣網友互動。今天他透露自己拿到了台灣健保卡，「真的超級開心。聽說卡片上的字會因為摩擦慢慢變淡，所以我要把它放在保護套裡隨身帶著！」

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他知道自己是個外國人，「但我也是一個跨越國籍，被台灣的熱情與夢想深深吸引的人。今後也請多多關照。也請大家多多指教。」池田喬俊表示，他會在不讓自己受傷的前提之下，不害怕挑戰，拚命努力到極限。

池田喬俊開心分享自己拿到了台灣健保卡，透露會好好收起來。（翻攝自Threads）

貼文一出，網友紛紛表示，「恭喜！！祝你永遠用不上這張卡！保持健康喔！」、「跟我們一起愛台灣喔」、「恭喜池田桑」、「台灣健保可以開放給世界各國人，唯一不該開放給敵國人」、「我們繳健保不是讓中國人濫用的，也不是讓那些把醫院當藥店的老人浪費的，辛苦才能拿到台灣健保的人，才會好好珍惜這得來不易的社會福利，恭喜白粉男，祝你用不到這張卡」。

池田喬俊也回覆網友，「我明白，我在台灣所做的一切，其實都是借用了台灣人的生活與人生的一部分。即使我試著做些回饋的事情，最後有時候反而還是會受到台灣人的幫助。現在的我能做到的還很有限，但我會努力，讓自己有一天能夠做到更大的事情。能收到你的祝福，我真的非常開心。打從心底謝謝你。」

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