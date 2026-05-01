《心牆》原唱不是郭靜！林采欣經典OST影片破百萬 網友震驚：現在才知道

〔記者邱奕欽／台北報導〕 林采欣近日在社群分享音樂歷程，成功以回顧戲劇插曲的短影片突破百萬流量，其中由郭靜重新詮釋過的經典歌曲《心牆》，其實原唱歌手是她本人，許多網友得知後都相當驚訝，也意外掀起話題。

經典歌曲《心牆》的原唱者其實是林采欣。（組合照，天元娛樂提供、翻攝自臉書）

出道逾20年的林采欣，演藝事業一路走來不算順遂，她曾向本報透露早年是唱片公司儲備歌手，唱紅偶像劇主題曲《心牆》後卻面臨解約，之後加入女團Roomie發片，未料3年後又因公司改組解散，星途幾度起伏，這段經歷也讓她歷經多次低潮與轉折。

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特別的是，林采欣加入女團前曾擔任中華職棒啦啦隊隊員，更曾赴中國參加選秀節目，提及星途載浮載沉，林采欣卻說：「以為開了一條新的道路，結果卻是沒有完善的規劃，我遇過了太多波折的人生低潮，現在反而沒有什麼事情可以把我擊倒。」

林采欣一路走來歷經波折，如今反而更有韌性，這次透過短影片重新回顧過往作品，不僅成功吸引大批網友的目光，也因《心牆》再度被翻出討論，讓許多人重新認識她原唱身分，紛紛驚訝表示「我現在才知道！」、「一直以為是郭靜！」意外為音樂事業帶來新一波關注。

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