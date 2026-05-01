真的會迷路！《後室》砸重金打造3萬呎實景 沉浸式體驗在台登場

電影《後室》改編自爆紅全球、累積超過2.7億觀看的都市傳說。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕爆紅全球、累積超過2.7億觀看的都市傳說《後室》將登上大銀幕，由「金獎製造機」A24攜手原創者凱恩帕森斯共同打造，還沒上映就引發熱烈討論。

年僅20歲的帕森斯首度執導長片，日前出席墨西哥CCXP動漫展，分享創作過程。他透露，本片將在原有短片世界觀基礎上，進一步強化角色刻畫，同時維持整體設定的一致性。

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為重現「後室」詭譎壓迫的氛圍，劇組打造超過三萬平方英尺的實體場景，並反覆調整細節。光是牆面壁紙色彩就歷經多達50次測試，才確立最終版本；空間設計錯綜複雜，甚至讓工作人員在拍攝時頻頻迷路，直呼宛如真的掉進後室。

電影《後室》在台打造全球首創的「裸視3D後室沉浸式體驗」。（采昌提供）

台灣發行商也宣布，將於台北交通樞紐推出一系列大型宣傳活動，，預計今天（5月1日）限時開放搶先版本，後續不排除規劃為常設展出。

此外，在連接中山站至台北車站的標誌性廊道也將以標誌性的黃色壁紙全面延伸，打造沉浸式場景，成為影迷不可錯過的打卡熱點。《後室》將於5月27日在台上映。

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