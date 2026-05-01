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娛樂 最新消息

五月天十度攻佔鳥巢 砸9千萬25隻恐龍環場震撼場面曝光

五月天5525+2《 回到那一天》演唱會，斥資9千萬打造侏羅紀世界。（相信音樂提供）五月天5525+2《 回到那一天》演唱會，斥資9千萬打造侏羅紀世界。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 五月天30日起在北京鳥巢舉辦12場5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會北京站無限延伸版，和550萬歌迷共創55場鳥巢搖滾萬歲新紀錄，任性斥資近9000萬打造侏羅紀世界，巨型恐龍飛天遁地強勢破蛋而出，翼龍、腕龍、棘龍、劍龍、三角龍等25隻恐龍零距離環場，令歌迷震撼不已。

巨型恐龍飛天遁地破蛋而出。（相信音樂提供）巨型恐龍飛天遁地破蛋而出。（相信音樂提供）

巨型恐龍飛天遁地破蛋而出。（相信音樂提供）巨型恐龍飛天遁地破蛋而出。（相信音樂提供）

五月天第十度站上鳥巢，一開場帶來《OAOA》、《孫悟空》、《入陣曲》、《乾杯》、《終結孤單》等歌，全場氣氛瞬間沸騰，由於這次是橫向全面開展的巨型舞台，五月天與歌迷前後距離更近，怪獸跟左右兩邊觀眾問好，哪邊聲音大他就往哪裡彎，冠佑笑問：「你是閃到腰嗎？」笑翻全場。

這次時光機大超前直接帶著歌迷來到侏羅紀，腕龍、劍龍、三角龍、迅猛龍驚喜出現在歌迷面前，全場玩得盡興，嗨爆合唱《最好的一天》、《傷心的人別聽慢歌》、《盛夏光年》等歌，氣氛熱烈。

阿信笑說第一場就提依依不捨還太早。（相信音樂提供）阿信笑說第一場就提依依不捨還太早。（相信音樂提供）

阿信表示這是2026年相聚的最後巡迴，「今天是第一場提及依依不捨好像太早」，再次感謝歌迷：「如果不是你們，五月天的夢想不會成真，這座樂園不會存在，別小看你們的力量，外太空望下來是微不足道的光點，每個光點走上一生走到這的痕跡，五月天不是石頭，不是怪獸，不是瑪莎，不是冠佑，因為少了你們，我們就不是五月天。」

五月天乘著恐龍環場，全場歌迷嗨爆。（相信音樂提供）五月天乘著恐龍環場，全場歌迷嗨爆。（相信音樂提供）

五月天再顛覆歌迷對演唱會的想像。（相信音樂提供）五月天再顛覆歌迷對演唱會的想像。（相信音樂提供）

《回到那一天》25週年巡迴演唱會北京首場，由「小魏」魏嘉瑩擔任開場嘉賓，演唱《鬼吹燈》，《我要把眼淚當汽水》、《喜歡我吧》，她說：「今天依然奮力和大家揮手！謝謝大家給我的回應，也看見了為我應援的小黃旗，謝謝你們。」期待5月10日自己的《我要把眼淚當汽水》北京場大家有機會能來參加。

五月天帶歌迷回到侏羅紀世界。（相信音樂提供）五月天帶歌迷回到侏羅紀世界。（相信音樂提供）

巨型恐龍飛天遁地破蛋而出。（相信音樂提供）巨型恐龍飛天遁地破蛋而出。（相信音樂提供）

五月天5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會北京站・無限延伸版5 / 1 、2、3、8、9、10、11、15、16、17 、18日。更多五月天演唱會相關訊息，可關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

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