媽呀人生好難！綾瀨遙、蘿絲拜恩領銜 中山73五月片單笑中帶刺

〔記者許世穎／台北報導〕台中唯一的小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」推出五月主題「媽呀！人生好難」，以幽默視角回應日常困境，帶出「生活很難，電影很暖」的觀影氛圍。

《左撇子女孩》代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影。（中山73提供）

本月精選三部風格各異的作品。《左撇子女孩》代表台灣入圍奧斯卡最佳國際電影15強，由馬士媛、蔡淑臻、葉子綺同台演出；《媽的踹爆你》由蘿絲拜恩主演，以黑色幽默描繪當代母親的崩潰邊緣；《29號公路》則由綾瀨遙與童星大澤一菜攜手，刻畫一段關於陪伴與理解的溫柔旅程。

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金穗獎新片也將於五月登場。台中市影視發展基金會邀請導演侯季然，於5月9日下午4點舉辦免費講座「另一種生活的可能：侯季然的書店影像故事」，分享其長年拍攝獨立書店的創作歷程。

蘿絲拜恩（右）在《媽的踹爆你》以黑色幽默描繪當代母親的崩潰邊緣。（中山73提供）

侯季然自2014年起拍攝《書店裡的影像詩》，走訪全台120家獨立書店，記錄產業變遷。「中山73」此次將第一、二季與《停駐與穿越》集結放映。侯季然形容書店是時間流速不同的空間，「在書店裡的自己，好像是一個更好的自己」，邀請觀眾透過影像重新感受閱讀與生活的關係。

「首輪藝術電影」另推出法國導演葛瑞格里馬涅新作《音樂家四重奏》。故事描述女企業家為完成父親心願，集結四把史特拉底瓦里名琴舉辦音樂會。片中演員皆為專業音樂家，並親自演奏，全片呈現高水準視聽表現。

綾瀨遙（左）與童星大澤一菜在《29號公路》刻畫一段關於陪伴與理解的溫柔旅程。（中山73提供）

「WOW！動畫」單元則帶來兩部風格鮮明作品。《蝸牛少女回憶錄》為澳洲導演亞當艾略特睽違15年的黏土動畫，以黑色幽默描繪少女成長歷程，並入圍奧斯卡、榮獲安錫影展最佳影片；《汪喵救援隊》則講述貓狗在迷失中尋找回家的旅程，角色討喜，適合闔家觀賞。

更多節目資訊可至中山73影視藝文空間官方臉書粉絲專頁查詢。

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