張秀卿錄到一半被退通告！白冰冰揭她「省錢住閣樓」全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，日前節目連續兩周都是收視第一，白冰冰、陽帆特別感謝觀眾的支持。本週主題「紅白戰！一起搭車唱歌趣」邀請到張秀卿來到節目宣傳7/11「辣妹駕到2」演唱會，以及邵大倫，宣傳藍寶石歌廳秀，兩人一出場合唱老歌《快車小姐》超高水準歌聲讓全場聽得如癡如醉。

張秀卿（中）與白冰冰談起往事。（民視提供）

出道46年的張秀卿提到父親是漁夫，很早就得了潛水夫病，自小為了家計到處參加歌唱比賽賺錢貼補家用，受訪時提到與白冰冰的淵源，是當年北上發展時，住在鐵路旁的破舊閣樓上，白冰冰笑說那時候去找她，居然是因為「減肥藥」，白冰冰憶起當年笑說：「當時張秀卿要介紹一款很有效的減肥藥給我，我去她家樓下時，她說要爬樓梯上去拿，我一抬頭看到張秀卿穿著裙子爬上去，我還看到她內褲嚇了一大跳，她當年省錢吃苦住在一個閣樓上，讓我印象非常深刻」。

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張秀卿憶起當年未成名被退通告淚流滿面。（民視提供）

看到張秀卿努力多年到現在成為台語天后，兩人是惺惺相惜；張秀卿帶來《奔向彩虹》並與柯俊杰合唱《愛在黃昏時》，提攜後輩的她與陳思安、麗小花、林奕妘合唱經典歌曲《車站》，最後在演唱新歌《歌壇》淚流滿面，張秀卿意外爆料當年完全沒知名度，好不容易去了一個老三台的大節目，居然錄到一半「被退通告」要她直接離開現場，這個舉動傷她很深，用這首歌描述自己的人生故事，熱愛唱歌不被挫折打倒的她，誓言要唱歌一輩子到老，哪怕台下只有一個掌聲，藉此勉勵後輩，努力不要怕困難。

邵大倫（左）與張秀卿合唱老歌《快車小姐》。（民視提供）

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