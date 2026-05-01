男歌手曼谷出事了！飯店火災警報器狂響 險遭女模仙人跳

〔記者張釔泠／台北報導〕 「珠寶商歌手」周靄宏2026年全新創作單曲《我在飛之曼谷驚魂夜》揭演藝圈「迷幻羅生門」，他以前陣子轟動亞洲演藝圈的飯店命案新聞，將演藝圈光鮮亮麗背後的暗黑一面、道德邊界的選擇，透過迷幻旋律直白呈現，MV更攜手知名網紅、前「反骨男孩」成員瑋哥跨刀演出。

周靄宏、瑋哥神還原「口紅定位」致敬周星馳經典《百變星君》。（周靄宏提供）

他坦言歌曲靈感來自去年燒了大半年的大馬歌手爭議事件，當時案情讓全網討論不斷，周靄宏直言，自己其實想探討發生在世界各地的真實縮影，「不管是藥物濫用的年輕化，還是貧富差距帶來的娛樂亂象，很多事發生當下很震撼，但其實很快就會被淡忘，有錢人的揮霍與窮人的生存掙扎，會帶來不同選擇與強烈的對比。」

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談及MV拍攝過程，周靄宏呼應歌名，一半以上都在泰國曼谷取景拍攝，亮點之一就是許久未在螢光幕露臉的前反骨男孩成員瑋哥，他在片中扮演醫生，成為MV中關鍵的劇情推動者，其中一幕致敬周星馳的經典電影《百變星君》，為了救回因藥物陷入昏迷的女主角，瑋哥冷靜用口紅在胸口定位，男主角則一針刺下，女主角瞬間彈起後復活重生，充滿喜感又有戲劇張力，連導演都拍手叫好。

周靄宏、瑋哥神還原「口紅定位」致敬周星馳經典《百變星君》。（周靄宏提供）

有趣的是，瑋哥的演出不是他主動邀請，而是因為好奇他這幾年對音樂的執著，沒賺到一毛錢仍持續創作的精神，主動提議合作還給予友情價支持。周靄宏大讚瑋哥非常專業，笑說：「他好像所有的天份都放在演戲，幾乎所有鏡頭都不用來第二次，都是一次OK，只是比較沒有商業頭腦，自己單飛可能需要厲害的操盤手幫他行銷，他真的是很厲害的演員、表演者。」

另外，拍攝過程也如同歌名「驚魂夜」，當時劇組為了呈現「毒霧繚繞」的迷幻感，在50坪大的總統套房內大量噴灑乾冰，數度觸發火災警報器，驚動飯店工作人員以為發生火災，周靄宏苦笑表示：「雖然只是拍戲，但突然緊繃的氣氛，還真的感覺身處曼谷驚魂夜。」

周靄宏與女模拍MV，回憶先前曾險遭仙人跳。（周靄宏提供）

周靄宏回憶幾年前曾遇到一名女模，曾主動邀約喝酒，舉止異常熱情，甚至假裝跌倒在他身上試圖近距離接觸，他憑著經商多年的直覺感到不妙，懷疑對方有可能要仙人跳，心有餘悸表示：「如果當時意志不堅，可能就變成社會新聞主角，這也讓我深刻體會，在五光十色的誘惑下，保護自己的重要性。」

周靄宏、瑋哥合體拍MV。（周靄宏提供）

談及近況，周靄宏近期成「空中飛人」，除了飛往各地洽談經營珠寶生意外，並趁機找尋創作靈感寫歌，沒想到先前一次在飛往海外的途中竟也釀出驚魂記，他自曝因不清楚攜帶現金規定，結果慘遭海關沒收50萬，讓他痛直呼「這筆創作費也太貴了！」

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