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進軍日本寫真！樂天女孩穎樂「尺度解禁」羞曝細節只遮三點

穎樂難得拍大尺度寫真。（樂天桃猿提供）穎樂難得拍大尺度寫真。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩穎樂首度進軍日本寫真界，挑戰《週刊Young Magazine》拍攝，祭出「粉色比基尼」誘惑，曲線炸裂，堪稱出道以來最大尺度拍攝；這場視覺盛宴也是為「Yanmaga杯」票選做準備，穎樂將與若潼、Mika等10位樂天女孩展開人氣激戰，最終贏家將進行專屬攝影。

穎樂難得拍大尺度寫真。（樂天桃猿提供）穎樂難得拍大尺度寫真。（樂天桃猿提供）

談及首次挑戰此類風格拍攝，穎樂笑說一開始並不如想像中順利，她坦言一開始多少有點害羞，「動作會有點僵，也不太知道怎麼擺姿勢。」不過在專業攝影團隊的引導與鼓勵下，她逐漸進入狀況，情緒也更加自然，拍攝節奏愈發流暢，最終呈現出的作品更讓人驚艷。

對於這次的嘗試，穎樂也給予自己高度肯定，「這次算是一個新的嘗試，雖然不是平常的我，但也是我不同面向的一部分。」面對外界關心的拍攝前準備，她則分享並未進行極端節食，是以健康方式調整狀態，「尤其拍攝前幾天會比較注意不要吃太重口味或太鹹的食物，避免水腫。」

「樂天女孩」10名成員參與「Yanmaga杯」選拔活動。上排左起高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、Mika，下排左起廉世彬、若潼、禹菡、彭彭、溫妮。（樂天桃猿提供）「樂天女孩」10名成員參與「Yanmaga杯」選拔活動。上排左起高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、Mika，下排左起廉世彬、若潼、禹菡、彭彭、溫妮。（樂天桃猿提供）

「Yanmaga杯」本次讀者票選活動挑選十位樂天女孩高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、Mika、廉世彬、若潼、禹菡、彭彭、溫妮參加，其中選出最高票人氣代表，將前往日本進行拍攝並再度登上《週刊Young Magazine》。穎樂也不忘向粉絲喊話，「如果你們喜歡這次的作品，希望可以繼續幫我加油，我會努力帶來更多不一樣的樣子給你們！」活動於4月27日在「ヤンマガCLUB」官網開始投票，投票至5月10日晚間11點59分截止。

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