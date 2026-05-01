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不露臉＋AI味重？老高頻道遭疑被接管 蔡依橙直言「恐出事了」

醫師蔡依橙嘆說「老高可能真的出事了」。（圖擷取自YouTube）醫師蔡依橙嘆說「老高可能真的出事了」。（圖擷取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber「老高與小茱」風波不斷，從逃稅謠言、離婚傳聞，近日上傳最新影片「不露臉」方式呈現，部分網友稱「AI味很重」。對此，醫師蔡依橙嘆說「老高可能真的出事了」，老高被抓、頻道被控制這個模式，與先前中國當局召回人工智慧（AI）新創公司Manus創辦人後限制出境，擋下Meta的併購案是相同的。

蔡依橙今日發文指出，先前曾有傳言指稱「老高與小茉」2人遭中國方面拘捕並被要求補稅，雖然當事人曾透過YouTube社群貼文澄清，相關貼文目前仍可見，但隨著近期影片更新，部分觀眾察覺異狀，質疑聲浪再起。

最新影片呈現方式與過往明顯不同，包括不再露臉、背景音樂變大聲、聲線奇怪等；此外，過去常見的互動模式也有所改變，復出後前兩片小茉沒出現，最近一期有，但與老高的互動與以往不同。

另有細心觀眾發現，影片字幕過去多採用正體中文，近期卻出現幾個簡體字，進一步引發揣測，有部分粉絲質疑「老高與小茱」應該人身跟頻道都被控制，至少部份內容是AI輔助。另最新影片中預告將談「共產主義」相關議題。

相關討論亦延燒至社群平台，蔡依橙進一步指出，在Threads上只要提出相關質疑，即遭言語及人身攻擊，而且那些帳號點進去看都怪怪的，疑似為網軍操作。

蔡依橙認為，老高被抓、頻道被控制這個模式，跟抓人工智慧（AI）新創公司Manus創辦人，要求「自願」取消與Meta的併購，是一樣的。不照法律不照規矩，而是不管你逃到哪裡，只要曾經是中國人，又回到中國，就會被用人身安全威脅來控制。

相關新聞請見︰

老高變了？ 新片突提「共產主義」 網列2大疑點：AI味很重

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