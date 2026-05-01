台灣、加拿大23組歌手華山開唱！女歌手坐月子還寫歌

〔記者張釔泠／台北報導〕「楓糖愛玉共演 Jade Music Fest in Asia」三日集結來自台灣與加拿大共23組音樂人接力開唱，從白天到夜晚輪番帶來精彩演出。主辦單位同時宣布，南王姊妹花、P!SCO、黃子軒與山平快與芒果醬Mango Jump將於今年下半年陸續前往加拿大巡演，延續這場跨國音樂交流。

首日由Lizi 栗子壓軸。（Jade Music Fest提供）

擔任首日壓軸的Lizi栗子則邀請鄭雙雙合唱《銘心刻苦》，透露這首歌是在對方坐月子期間完成創作，另外也提到，這次在後台甚至能用緬甸話與加拿大音樂人鄭寶欣 Jacq Teh 的父親交流，十分有趣。

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當天生日的芮鯊apShark笑說自己連續三年都在「楓糖愛玉共演」音樂節過生日，去年夏天更赴加拿大演出，而這次與來自日本大阪的饒舌歌手Sheng Tai同台演出，分享兩人因《大嘻哈時代》結識並共同創作的歷程，並合唱兩人以棒球為題的作品《變身》，Sheng Tai 也在台上邀請粉絲一起為芮鯊慶生。

守夜人團長WiFi旭章唱到《擁抱着你我》時，分享了他們在亞洲四城巡演期間，與各地音樂人共創的過程，主唱稚翎則笑稱自己以一頭「愛玉色」金髮登台，呼應著這次音樂節名稱。

加拿大音樂人則由2025年朱諾獎得主Sebastian Gaskin領軍，攜手多倫多迷幻民謠歌手恩紫怡Violet Grace、即興演奏家欣欣 Kristin Fung、台裔美籍創作歌手許多藝Scott Hsu、怪誕電音音樂人富愛子AIKO TOMI等音樂人接力登場。

南王姊妹花將參與加拿大

TAIWANfest 演出。（Jade Music Fest提供）

P!SCO對下半年的加拿大演出很期待。（Jade Music Fest提供）

台灣音樂人將在今年接力前往加拿大演出，8月由南王姊妹花、黃子軒與山平快和P!SCO打頭陣，參與溫哥華、多倫多兩地TAIWANfest演出；11月則由芒果醬 Mango Jump 接棒登上溫哥華「Jade Music Fest」舞台。P!SCO直言對旅程充滿期待：「我們很喜歡旅行，也很期待去加拿大表演，看看不同地方的觀眾！」

黃子軒與山平快第一次登上「楓糖愛玉共演」，與峇里島音樂家Rizal Hadi合作的《Sun Go》。談及即將前往加拿大，他也幽默分享與當地音樂人交流的經驗，「這幾天跟很多加拿大音樂人聊天，覺得我連做夢都在講英文，很高興今天可以在台上講華語，因為這才是我在台灣最自然的語言。」

芒果醬現場揪玩「戰鬥陀螺」。（Jade Music Fest提供）

芒果醬Mango Jump在演出《九彎十八拐》時，特別將歌詞改編為「帶我去加拿大擁抱你！」，主唱佐治以略顯生澀的英文自我介紹後笑說：「這樣我們還能去加拿大嗎？我要第一次踏入美洲啦，好爽！」引發全場笑聲，團員達達隨後幫忙翻譯，展現團隊幽默互動。有趣的是，芒果醬也跟風近期在threads爆紅的「戰鬥陀螺」，現場邀請觀眾擔任「陀螺鬥士」，在演唱《小紫aka給我錢》時登台一起PK，笑翻全場。

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