自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣、加拿大23組歌手華山開唱！女歌手坐月子還寫歌

〔記者張釔泠／台北報導〕「楓糖愛玉共演 Jade Music Fest in Asia」三日集結來自台灣與加拿大共23組音樂人接力開唱，從白天到夜晚輪番帶來精彩演出。主辦單位同時宣布，南王姊妹花、P!SCO、黃子軒與山平快與芒果醬Mango Jump將於今年下半年陸續前往加拿大巡演，延續這場跨國音樂交流。

首日由Lizi 栗子壓軸。（Jade Music Fest提供）首日由Lizi 栗子壓軸。（Jade Music Fest提供）

擔任首日壓軸的Lizi栗子則邀請鄭雙雙合唱《銘心刻苦》，透露這首歌是在對方坐月子期間完成創作，另外也提到，這次在後台甚至能用緬甸話與加拿大音樂人鄭寶欣 Jacq Teh 的父親交流，十分有趣。

當天生日的芮鯊apShark笑說自己連續三年都在「楓糖愛玉共演」音樂節過生日，去年夏天更赴加拿大演出，而這次與來自日本大阪的饒舌歌手Sheng Tai同台演出，分享兩人因《大嘻哈時代》結識並共同創作的歷程，並合唱兩人以棒球為題的作品《變身》，Sheng Tai 也在台上邀請粉絲一起為芮鯊慶生。

守夜人團長WiFi旭章唱到《擁抱着你我》時，分享了他們在亞洲四城巡演期間，與各地音樂人共創的過程，主唱稚翎則笑稱自己以一頭「愛玉色」金髮登台，呼應著這次音樂節名稱。

加拿大音樂人則由2025年朱諾獎得主Sebastian Gaskin領軍，攜手多倫多迷幻民謠歌手恩紫怡Violet Grace、即興演奏家欣欣 Kristin Fung、台裔美籍創作歌手許多藝Scott Hsu、怪誕電音音樂人富愛子AIKO TOMI等音樂人接力登場。

台灣、加拿大23組歌手華山開唱！女歌手坐月子還寫歌南王姊妹花將參與加拿大
TAIWANfest 演出。（Jade Music Fest提供）

P!SCO對下半年的加拿大演出很期待。（Jade Music Fest提供）P!SCO對下半年的加拿大演出很期待。（Jade Music Fest提供）

台灣音樂人將在今年接力前往加拿大演出，8月由南王姊妹花、黃子軒與山平快和P!SCO打頭陣，參與溫哥華、多倫多兩地TAIWANfest演出；11月則由芒果醬 Mango Jump 接棒登上溫哥華「Jade Music Fest」舞台。P!SCO直言對旅程充滿期待：「我們很喜歡旅行，也很期待去加拿大表演，看看不同地方的觀眾！」

黃子軒與山平快第一次登上「楓糖愛玉共演」，與峇里島音樂家Rizal Hadi合作的《Sun Go》。談及即將前往加拿大，他也幽默分享與當地音樂人交流的經驗，「這幾天跟很多加拿大音樂人聊天，覺得我連做夢都在講英文，很高興今天可以在台上講華語，因為這才是我在台灣最自然的語言。」

芒果醬現場揪玩「戰鬥陀螺」。（Jade Music Fest提供）芒果醬現場揪玩「戰鬥陀螺」。（Jade Music Fest提供）

芒果醬Mango Jump在演出《九彎十八拐》時，特別將歌詞改編為「帶我去加拿大擁抱你！」，主唱佐治以略顯生澀的英文自我介紹後笑說：「這樣我們還能去加拿大嗎？我要第一次踏入美洲啦，好爽！」引發全場笑聲，團員達達隨後幫忙翻譯，展現團隊幽默互動。有趣的是，芒果醬也跟風近期在threads爆紅的「戰鬥陀螺」，現場邀請觀眾擔任「陀螺鬥士」，在演唱《小紫aka給我錢》時登台一起PK，笑翻全場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中