粿粿王子判決書超乾淨！范姜彥豐「收手原因被解讀」 律師親回一句成關鍵

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿、王子侵害配偶權判決出爐，范姜彥豐提告求償100萬元勝訴，但判決書「內容卻超乾淨」，未見外界預期細節，讓許多網友大失所望，同時也引發外界好奇「為何刻意手下留情」，如今委任律師蔡均如也予以回應，間接證實背後關鍵考量。

范姜彥豐（左）去年心碎指控粿粿（右）婚姻不忠出軌王子。（組合照，翻攝自IG）

范姜彥豐原向粿粿、王子提起侵害配偶權訴訟，士林地院裁定兩人須連帶賠償100萬元，並裁定「公開內容、遮蔽個資」方式處理。如今，判決書出爐並指出，2人自114年4月赴美返台後開始頻繁往來、同進同出，關係已明顯逾越一般界線，甚至讓親友知悉親密關係，已侵害配偶權，但整體內容多為法條適用，未詳述具體過程與證據。

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除了民事判決外，雙方衝突延燒至刑事面向，粿粿指控范姜彥豐未經同意拿走iPad，向台北市內湖警分局報案竊盜；范姜彥豐到案後強調該設備自始即為自己所有，「本來就是我的。」否認偷竊。案件曝光後，有網友認為整起事件「最後變成烏龍」，也有人討論未來家人若看到相關紀錄的影響。

針對外界質疑判決內容過於簡略，有網友直言范姜彥豐似乎「手下留情」，並推測可能是顧及家人。對此，范姜彥豐的委任律師蔡均如昨（30日）予以回應「感謝您的理解。」未正面否認相關說法，被解讀為間接證實確實有所保留。

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