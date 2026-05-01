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娛樂 最新消息

梁朝偉、劉德華暌違20年再對決！五一連假「跨類型大禮包」開箱

《金手指》海報。（愛奇藝國際版提供）《金手指》海報。（愛奇藝國際版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕五一3天連假不無聊！愛奇藝國際版早已備好跨類型內容大禮包，不管你是古裝劇迷、都市爽劇控、韓綜粉絲還是電影重度患者。由兩大影帝梁朝偉、劉德華所主演的《金手指》，亦是兩人在《無間道》之後，暌違20年再度合體大銀幕同台飆戲，《金手指》由《無間道》的導演莊文強執導，光是卡司的夢幻連動，就已讓這部電影話題滿滿，而劇情更是以震驚全球的金融詐騙案所改編，梁朝偉飾演的集團老闆「程一言」從股民英雄跌落神壇，走向空手套白狼的不歸路，對上香港廉政公署主任劉啟源（劉德華 飾）雙雄交鋒正面對決，不可不看。

任嘉倫演出《佳偶天成 》。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫演出《佳偶天成 》。（愛奇藝國際版提供）

如果要沉浸式追劇，必看影集也全都款款好！目前愛奇藝國際版熱播榜冠亞軍分別由《蜜語紀》與《佳偶天成》包辦，兩部劇正值劇情最高潮階段，仙俠古裝《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，繼經典虐戀劇《周生如故》後再度與導演郭虎攜手，老搭檔默契全面升級。這部劇最讓觀眾驚喜的地方在於，從核心設定就是「反著來」，有別於仙俠劇主角總是不斷獲得超越常人的神力，《佳偶天成》反其道而行，主角陸千喬（任嘉倫 飾）的整條成長線是慢慢學會看見顏色、嘗出味道、感受疼痛，一步一步成為一個真正的「人」。這個設定讓角色的情感厚度遠超一般仙俠劇，任嘉倫本人在訪問中也難掩對這個角色的依依不捨，直言：「演完了這次，下一次不知道什麼時候再能碰上這樣的角色了。」連劇中第一次看見顏色的那場戲，他都說等了很久、拍完仍意猶未盡。

經超（右）在《蜜語紀》與李夢（左二）婚後生活並不幸福。（愛奇藝國際版提供）經超（右）在《蜜語紀》與李夢（左二）婚後生活並不幸福。（愛奇藝國際版提供）

都會情感劇《蜜語紀》開播後以黑馬之姿，逆襲突圍穩坐週播榜冠軍，收視熱度持續飆高，劇情深刻描繪現代女性在婚姻、職場中歷經挫折重新站起的故事，豪門闊太許蜜語（朱珠 飾）在發現老公出軌後，一夕淨身出戶、從保潔人員一路逆襲，狗血程度完全不輸八點檔。其中最令觀眾津津樂道的，是李夢飾演的小三魯貞貞，角色高智商、嘴毒、野心勃勃，徹底顛覆傳統「小三」形象，她不要愛情、不要名分、不要錢，還帶著私生子上門要挾親父給她升職，台詞犀利，自私又通透到令人不寒而慄。而後出軌導致婚姻破裂的許蜜語前夫聶予誠（經超 飾）後來罹患胃癌、滿臉愁容想求魯貞貞安慰，她連同情的眼神都不給，轉身離去，讓觀眾直呼「看渣男失敗好開心」。男女主角鍾漢良與朱珠的成熟愛情推拉也讓人看得心癢癢，沙漠重逢、醉酒吻戲每一幕都被網友說「像在看晉江文學城小說」，又爽又甜追劇停不下來。

《低智商犯罪》海報。（愛奇藝國際版提供）《低智商犯罪》海報。（愛奇藝國際版提供）

此外，懸疑探案喜劇《低智商犯罪》改編自《隱秘的角落》原著作者紫金陳的同名小說，5月4日於愛奇藝國際版正式首播。今年現象級陸劇《逐玉》女主角田曦薇在劇中飾演颯爽女警李茜，荒誕案件搭配蠢賊烏龍，笑點與懸疑並行，《逐玉》迷千萬別錯過。

綜藝部分同樣不給觀眾無聊的機會。5月4日起王牌製作人羅暎錫帶著《花樣青春限量版》登場，特別開設假直播「綁架」大明星，設計一場直接出發的窮遊壯舉。這回的主角們，就是韓國演藝圈公認死黨組合鄭裕美、朴敘俊、崔宇植，他們每人僅帶著10萬韓元，在完全不知道要去哪、住哪、怎麼走的狀況下展開「韓國流浪記」。光看預告就能感受出三人多年好友之間渾然天成的默契與笑料——搭地鐵各自滑手機滑到差點忘記下車，什麼都不做都能製造笑點，正式開播後的失控名場面絕對更精彩。

新一季《奔跑吧14》火力全開，由李晨、鄭愷兩位全勤14季的元老繼續坐鎮，搭配沙溢、白鹿、范丞丞、張真源等常駐陣容，首集迎來嘉賓「時代少年團」，剛播出就笑料不斷。韓國戀綜《Heart Signal 5》同步持續更新，甜蜜心動戲碼一集接一集，讓人隔著螢幕都感受到戀愛的滋味。追完劇再追綜藝，五一連假從古裝仙俠到都市逆襲、韓綜好友局到港片雙雄對決。

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