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娛樂 最新消息

人氣泰星差點退圈回家接班！玉米來台見粉閃辦見面會爆滿

人氣泰星玉米日前低調訪台。（亞森娛樂提供）人氣泰星玉米日前低調訪台。（亞森娛樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕泰國人氣藝人Khaopoad Nattha（玉米）日前低調訪台，卻在短短3天內籌辦粉絲餐聚見面會，消息曝光後迅速吸引上百人報名，展現高人氣。她表示此行相當隨性，「因為很想見台灣的粉絲家人」，於是臨時起意舉辦活動，也讓這場見面會格外難得。

其實她去年11月曾隨影集《Unlimited Love》來台舉辦見面會，當時不僅現場氣氛熱烈，還演唱《勇氣》成功圈粉。她坦言，那次經驗讓原本打算淡出演藝圈、甚至回老家接手家業的她改變想法，「所以想再給自己一次機會」，成為重要轉折。

玉米短短3天內籌辦粉絲餐聚見面會，迅速吸引上百人報名。（亞森娛樂提供）玉米短短3天內籌辦粉絲餐聚見面會，迅速吸引上百人報名。（亞森娛樂提供）

這趟再訪台灣，她行程滿檔，從台北到台南、阿里山幾乎跑遍各地，走訪東區、信義區與九份、台中等地，也深入阿里山茶園體驗在地風景。她形容是「新的地方，新的出發」，並表示會把每次機會都當作最後一次登台，全力以赴。

台灣美食同樣讓她印象深刻，笑說連泡麵都很好吃，還特地品嚐居酒屋、牛肉湯與夜市小吃，甚至玩遊戲抱回娃娃，玩得不亦樂乎。她也提到台灣與泰國飲食相近，讓她幾乎來者不拒。

除了演藝活動，她擁有醫學背景，目前攻讀抗衰老醫學碩士，被粉絲稱為「玉米醫生」。無論戲劇、歌唱或活動表現皆備受關注，這次訪台不僅再度累積人氣，也讓她更確立未來方向。

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