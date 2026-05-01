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娛樂 最新消息

（連線報導）《真人快打II》超殺升級 溫子仁回歸製作「純粹熱血就夠爽！」

〔記者許世穎／台北—洛杉磯連線報導〕電玩改編續作《真人快打II》日前舉辦國際線上記者會，《厲陰宅》系列導演溫子仁再度擔任製作人，率領原班人馬全面回歸。不僅升級血腥動作場面，也首度將粉絲期待多年的「錦標賽」完整搬上大銀幕，無論實體特效或近身肉搏都推向極限。

溫子仁回歸擔任《真人快打II》製作人。（翻攝自IG）溫子仁回歸擔任《真人快打II》製作人。（翻攝自IG）

相較首集，續作在風格上更加狂放，強化暴力美學與節奏張力。談到《真人快打》橫跨30年的長紅魅力，溫子仁直言，這個世界觀本身就蘊含強烈的超現實能量，即便不是玩家，也能被其中的熱血與衝突感染，「就算你沒玩遊戲，看電影時也會被純粹的熱血吸引」。

印尼動作男星喬塔斯林（右）出席《真人快打II》首映會和粉絲合照。（華納兄弟提供）印尼動作男星喬塔斯林（右）出席《真人快打II》首映會和粉絲合照。（華納兄弟提供）

角色方面，首集人氣反派「絕對零度」在本集中轉化為暗影忍者「努布」回歸，造型與氣場全面升級。飾演該角的印尼動作男星喬塔斯林過去曾是柔道國家隊選手，面對高強度拍攝毫不畏懼，甚至樂在其中：「身為運動員，訓練就是上戰場！」不過他也坦言，第一次看到角色全新造型時，連自己都被鏡中模樣嚇了一跳。

馬丁福特（右）出席《真人快打II》首映會，和扮成「紹康」的粉絲合照。（華納兄弟提供）馬丁福特（右）出席《真人快打II》首映會，和扮成「紹康」的粉絲合照。（華納兄弟提供）

為了讓動作場面更具真實感，劇組大幅減少綠幕使用，改採耗時費工的實體特效與化妝設計。飾演反派「紹康」的馬丁福特透露，為維持角色壓迫感，他每天半夜就得起床訓練，再接著進行長時間上妝。

馬丁福特（左）在《真人快打II》飾演大反派「紹康」，穿戴厚重盔甲拍攝動作戲。（華納兄弟提供）馬丁福特（左）在《真人快打II》飾演大反派「紹康」，穿戴厚重盔甲拍攝動作戲。（華納兄弟提供）

此外，穿戴厚重盔甲拍攝動作戲，對於馬丁來說更是一大考驗，他也笑說：「我的手套裡甚至會積滿一公升的汗水！」更自爆曾因道具戰鎚滑手，不慎砸壞片場燈具，「到現在都還沒賠錢」。《真人快打II》將於5月7日全台上映。

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