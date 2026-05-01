（連線報導）《黑袍》男星挑戰生涯最操！卡爾厄本加入《真人快打II》推入火坑

〔記者許世穎／台北—洛杉磯連線報導〕曾演出《魔戒三部曲》、《超時空戰警3D》的好萊塢硬漢男星卡爾厄本近年以影集《黑袍糾察隊》翻紅，最近在電玩神作改編電影續作《真人快打II》化身經典角色「強尼凱吉」，自爆一下飛機就被載去特技訓練，直呼是演藝生涯「最操」的挑戰。

卡爾厄本加入《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）

談及「強尼凱吉」這個角色，卡爾認為其最大魅力在於，在一個充滿怪物與超能力的世界裡，仍保有「格格不入」的喜感與人性，然而要駕馭這位格鬥巨星，對沒有武術底子的他而言並不容易。

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卡爾厄本在《真人快打II》飾演的「強尼凱吉」是過氣好萊塢明星。（華納兄弟提供）

卡爾坦言，這次拍攝《真人快打II》堪稱從影以來最嚴苛的體能考驗，「我深入武術和武術錦標賽的文化，因為強尼就是在這種文化下長大。」除了提前投入武術文化研究，他還特地飛往紐西蘭觀摩空手道錦標賽，為角色建立更完整的背景。

正式進入拍攝前的訓練更是高強度到令人咋舌，卡爾回憶整個過程幾乎沒有適應期：「我一下飛機，他們在機場一接到我，就直接載我去特技排練，因為特技動作的編排要花費很大的功夫。所以說，我從第一天開始就被推入火坑！」

卡爾厄本日前出席《真人快打II》洛杉磯首映。（華納兄弟提供）

除了動作戲的挑戰，卡爾也提到角色內在成長：「強尼的旅程就在於他如何發現自我、如何找到他的內在力量，成為粉絲在電玩界喜歡的強尼凱吉。」他認為這樣的轉變，正是角色最吸引人的地方。

卡爾厄本直呼加入《真人快打II》非常過癮。（華納兄弟提供）

片中卡爾與回歸飾演「加納」的賈許羅森從言語交鋒到動作場面都火花十足。他大讚對方是即興高手，常在現場拋出新點子，讓他必須全神貫注接招，也讓演出更具活力。導演賽門麥奎德也樂於讓演員自由發揮，甚至讓特技團隊配合臨場變化，打造出兼具動作與喜感的精彩橋段。

卡爾厄本出席《真人快打II》洛杉磯首映和「強尼凱吉」的經典服裝開心合影。（華納兄弟提供）

此外，遊戲創始人艾德布恩也預告，片中將藏有上百個彩蛋，讓粉絲在觀影過程中持續挖掘驚喜。卡爾最後也向觀眾喊話：「無論是否熟悉原作，都能在這部娛樂性十足的動作冒險中找到樂趣，我能夠參與演出真的非常過癮！」《真人快打II》將於5月7日在台上映。

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