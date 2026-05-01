（專題）3韓劇制霸3大串流！台劇逆襲「1部登頂」不讓韓流專美

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓劇全面進攻串流排行榜，卻也激出台劇逆襲！安孝燮主演的《秒殺愛情》一上線就像開外掛，空降Netflix冠軍，也擠下《乩身》登頂，氣勢驚人。Disney+則由IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》穩坐劇王寶座。

IU、邊佑錫於《21世紀大君夫人》的隔牆吻十分浪漫。（Disney+提供）

Hami Video方面，《神與律師事務所》靠柳演錫的律政魅力長期霸榜，成為平台定海神針。不過在韓流三強夾擊下，BL台劇《向流星許願的我們》仍在LINE TV突圍奪冠，成功替台劇扳回一城，成為本波排行最亮眼黑馬。

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浪漫新作《秒殺愛情》展現驚人吸粉力。（Netflix提供）

▶▶Netflix

韓流熱潮依序佔據主導地位，由浪漫新作《秒殺愛情》（SOLD OUT ON YOU）展現驚人吸粉力，一舉奪下排行榜冠軍寶座。該劇憑藉男女主角的高顏值組合與緊湊有趣的劇情，成功引發社群熱議，成為全台劇迷的首選。

《穿著Prada的惡魔2》帶動相關話題。（二十世紀影業提供）

▶▶Disney+

韓流持續領跑，《21世紀大君夫人》強勢登頂，反映出台灣觀眾對於「跟播劇」的高度黏著度。同為韓劇的《在你燦爛的季節》與實境秀《天機試煉場》也穩居前五。

另外在電影榜，呈現出強烈的「IP 延伸」趨勢，除了《動物方城市2》毫無懸念奪下冠軍，值得注意的是經典電影《穿著Prada的惡魔》因其續作消息帶動了驚人的連鎖反應，《穿著Prada的惡魔2 特別花絮》和第一集電影與《穿著Prada的惡魔2:紅毯直播》分別攻佔第2、第3與第7名。

科幻恐怖美劇《夢魘絕鎮 第4季》展現強大社群黏著度，強勢奪冠。（CATCHPLAY+ 提供）

▶▶ CATCHPLAY+

呈現「美劇領跑、亞洲電影突圍」態勢。跟播中的科幻恐怖美劇《夢魘絕鎮 第4季》展現強大社群黏著度，強勢奪冠。

男神金城武睽違多年之作《風林火山》奪下冠軍。（MyVideo 提供）

▶▶ MyVideo

榜單呈現「大銀幕情懷」與「中國劇吸引力」雙強格局。冠軍由男神金城武睽違多年之作《風林火山》奪下。戲劇類則以李昀銳主演的《冰湖重生》表現最為亮眼，穩坐亞軍。

韓劇《神與律師事務所》連續封冠。（Hami Video 提供）

▶▶ Hami Video

電影榜由《麥可傑克森：未來的未來》重現巨星魅力奪冠；戲劇類則以韓劇《神與律師事務所》及長青日劇《孤獨的美食家》展現高人氣。另外，觀察動漫榜，《史萊姆》與《黃泉使者》同時入圍Hami、Netflix與MyVideo三大平台，堪稱本週全台最火熱 IP

台劇《向流星許願的我們》是第一名，顯見 BL 題材在該平台的穩固受眾。（LINE TV提供）

▶▶ LINE TV

冠軍由台劇《向流星許願的我們》奪得，顯見BL題材在該平台的穩固受眾。然而榜單亮點在於日劇的全面屠榜，從亞軍《豐臣兄弟！》到《為時已晚握壽司！？》、《楠木邸的神明庭院》及長青樹《孤獨的美食家第11季》，前六名中日劇即佔四席。

現代劇《蜜語紀》奪冠。（愛奇藝提供）

▶▶ 愛奇藝

前十名中，中國劇強佔八席，由現代劇《蜜語紀》奪冠，緊隨其後的是古裝劇《逐玉》與具有破碎感美學的《冰湖重生》。

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