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娛樂 最新消息

楊謹華「超金短捲髮」絕美造型曝光！吐金鐘封后半年生活變化

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華近期拍攝雜誌封面，超金的捲短髮造型讓人眼睛為之一亮，她去年拿下等待已久的金鐘戲后殊榮，此刻應是事業最輝煌之際，但她的光芒並沒有因為眾多掌聲而變得刺眼，反而維持自己的步伐，持續往內整理自己。談起近期的工作狀態，楊謹華形容自己有點忙碌，但是在忙碌之餘，也沒忘記找回自己的步調。「以前會覺得一定要一直往外跑，才算過得充實，現在反而更喜歡待在自己的節奏裡。」

楊謹華去年拿下等待已久的影后殊榮。（Marie Claire 美麗佳人提供）楊謹華去年拿下等待已久的影后殊榮。（Marie Claire 美麗佳人提供）

因為掌握到自己喜歡的節奏是什麼，楊謹華開始更有意識地安排日子。她分享著近期讓她印象特別深刻的一天，「那天早上起床後，先吃中藥、喝健康飲品，接著在接近中午時享用簡單的早午餐；下午安排運動，結束後回家洗澡，然後提前用晚餐。晚上則留給自己，看影片、放鬆，最後在十點多入睡。」

看似再簡單不過的生活作息，卻是現代人難以達成的目標，但有機會實踐一回，或許也能感受到前所未有的滿足感，「那一天的我，真的覺得很充實，而且狀態很好！」

楊謹華認為人生不再急著證明，學會與自己相處。（Marie Claire 美麗佳人提供）楊謹華認為人生不再急著證明，學會與自己相處。（Marie Claire 美麗佳人提供）

她坦言相較於過去習慣將時間往外填滿，或是透過工作、聚會與社交來感受生活的豐富，現在則開始理解另一種不同的狀態，「其實我是大E人，所以會覺得跟朋友見面、聊天，才是為自己充電的方式。但現在會覺得，與另一半在家裡各做各的事，之後再一起吃飯、看電影，那種感覺其實很快樂。」

生活變得規律，也有充沛時間留給自己與親近的人，楊謹華的語氣中充滿安定帶來的深層滿足感。至於是什麼時候開始有這樣的改變？楊謹華停頓了一下思考著說，「大概是這一兩年吧，我逐漸發現不用再急著證明什麼，也不再需要透過外在填補內心，而是學會與自己相處，理解安靜本身，就是一種值得珍惜的狀態。」

楊謹華新的造型讓人眼睛為之一亮。（Marie Claire 美麗佳人提供）楊謹華新的造型讓人眼睛為之一亮。（Marie Claire 美麗佳人提供）

成長讓心態慢慢轉變，而在這些轉變之中，始終可以看見「選擇」的痕跡，而「選擇」也成為楊謹華反覆提及的關鍵字。她回憶過去曾有一段低潮時期，讓她開始正視內在的不安與不快樂，「那時候我告訴自己，不可以讓這樣的情緒一直留在心裡。」她開始學習回頭找原因。

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