張凌赫《逐玉》武安侯爆紅！台八神速致敬 黃玉榮「走歪模樣」笑翻網友

《逐玉》讓張凌赫創下演藝事業高峰。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕近期張凌赫在戲劇《逐玉》飾演「武安侯」正夯，三立《百味人生》火速「致敬復刻」，讓黃玉榮變身土味升級版「早安侯」。他戲裡直接放飛，圍裙一套、掃把上手當武器，頭上還插兩根草神來一筆，一出場荒謬指數滿點。

黃玉榮向本報表示，自己才剛追完《逐玉》，就接到要玩「逐玉梗」的劇情，「原本還以為可以穿戰袍帥一波，結果完全走歪。」他自嘲角色定位一秒崩壞：「蕭俊龍不是負責帥的，所以才會變成現在這樣。」不過效果意外炸裂，他也鬆口氣：「至少大家反應很好，沒有被罵就好。」

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戲裡他為了把沉迷追劇的老婆德馨拉回注意力，祭出奇招；戲外根本是本色演出。他自認是「邊追劇邊碎念型」觀眾，「我跟老婆一起追完《逐玉》，但我會一直猜劇情，還會自問自答。」更崩潰的是，常常滑個手機漏掉關鍵橋段，下一秒就忍不住問：「剛剛演什麼？」問完立刻後悔，「還好我太太忍耐力很強，不然應該早就被罵了。」

黃玉榮（左）在《百味人生》變身早安侯吸引德馨注意。（翻攝自YT）

而「早安侯」這段荒謬橋段播出後果然在網路上炸開，網友笑翻留言「殺豬刀真的要拿出來了」，也有人驚呼演員太強：「這樣到底怎麼忍住不笑場？」對此，黃玉榮倒是很淡定，直言搞笑戲早就駕輕就熟，「不管正經還是搞笑，都用同樣標準去演，把它當正戲處理就對了。」

而這種「只有台八寫得出來」的神展開，背後其實是台灣八點檔的極限製作節奏，畢竟一天就要播滿2小時，劇本邊寫邊拍、拍完立刻剪、剪完直接送，當天新鮮上桌根本基本操作，也因此從時事梗到夯劇元素幾乎都能零時差入戲，觀眾永遠猜不到下一秒會發生什麼，連演員自己都未必猜得到。

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