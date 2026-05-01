自嘲「被裁員而莫名爆紅一波的前資深主播」吳安琪告別28年主播生涯

資深主播吳安琪告別主播台。（翻攝自TVBS）

〔記者蕭方綺／台北報導〕TVBS近期爆出裁員風波，人力大幅縮編，影響近百名員工，其中資深主播吳安琪也在名單之中。她雖自4月起已無需進公司上班，但人事命令上，昨為她在職最後一天，結束長達28年的新聞職涯。

吳安琪在社群平台發文透露心情，以一貫幽默口吻寫下心情：「今天開始不再是TVBS主播，是因為被裁員而莫名爆紅一波的前資深主播呵呵呵哈哈哈。」在TVBS新聞部服務超過20年的她，過去以穩定專業形象深植觀眾心中。面對告別，她也感性致謝：「謝謝這一路上前輩們的指導，採訪搭檔們的扶持，以及幕前幕後同仁們各方面的協助。謝謝歷年來受訪者們的真摯分享，也謝謝觀眾願意讓我的播報進入生活。」

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不過她也坦言對於如此正式的道謝有些不好意思，「好像自己有什麼成就似的」，並自省在新聞工作上仍有進步空間，從蒐集線索、採訪到整理報導，每個環節都還能更精進。她透露，在辦理離職手續時心情仍有些波動，因此在同事協助下「迅速辦完手續，迅速離開」。

談及未來，她則以輕鬆語氣表示：「以後要再來這裡，要換證件囉。」並笑說，工作多年後暫時喊卡其實也不錯，「因為追劇也真是追不完哪」，為這段長年新聞生涯劃下句點。

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