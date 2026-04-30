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娛樂 最新消息

Threads趨勢爆了！偶運會「早八體育課」吸千人朝聖直拍蓋樓狂推

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣新生代偶像魅力徹底爆發！由踢帕娛樂主辦的「Idol Sport Festival偶像運動會」日前於輔大中美堂熱血登場。這場賽事不僅考驗體力，更挑戰偶像與粉絲的極限，由於賽程緊湊，入場時間早自清晨開始，讓大批粉絲笑稱像是「陪男偶像上早八體育課」，但現場應援熱度絲毫未減，話題更一度衝上Threads趨勢榜。

比選秀還激烈，新生代偶像清晨集結中美堂。（踢帕娛樂提供）比選秀還激烈，新生代偶像清晨集結中美堂。（踢帕娛樂提供）

比賽由經典舞台揭開序幕，偶像們接連帶來《最遙遠的男孩》、《未來就是現在》等代表作，當《原來的少年》前奏響起，現場氛圍瞬間沸騰，彷彿將觀眾帶回選秀節目最初的感動。活動結束後，社群平台上隨處可見粉絲分享的「直拍視角」，大量討論成功讓「偶運會」成為熱搜關鍵字，證明台灣偶像在競技場上同樣擁有強大號召力。

FEniX夏浦洋10分箭連發。（踢帕娛樂提供）FEniX夏浦洋10分箭連發。（踢帕娛樂提供）

本次賽事競技強度之高，完全超出外界對一般偶像活動的預期。在美式躲避球項目中，多場賽事陷入「一球定勝負」的驟死局。最令人屏息的一幕，莫過於白隊VERA學文在高壓下獨自閃避藍隊棋富與ELL&s閃閃的雙重夾擊，雖然最終由藍隊奪勝，但學文拼戰到底的精神贏得全場喝采。射箭場上同樣高手過招，FEniX夏浦洋展現驚人的穩定度，以10/10/9的高分震撼全場；ELL&s Cherry也不遑多讓，以總分28分緊咬在後，展現出極強的心理素質。

ELL＆s Cherry射箭場上不遑多讓。（踢帕娛樂提供）ELL＆s Cherry射箭場上不遑多讓。（踢帕娛樂提供）

壓軸登場的籃球賽將氣氛推向最高峰。黑藍聯盟靠著Saturnday潘永安與Ozone黃文廷的默契配合搶占先機；紅白聯盟則由具備HBL背景的ARKis伍承慶與FEniX陳峻廷領軍反撲。就在比賽倒數最後一刻，F.F.O小新上演了驚天動地的「零秒出手」絕殺得分，帶領黑藍聯盟驚險奪冠，現場尖叫聲幾乎掀翻屋頂。

錢薇娟現身《偶像運動會》親自加持。（踢帕娛樂提供）錢薇娟現身《偶像運動會》親自加持。（踢帕娛樂提供）

頒獎典禮更迎來驚喜，主辦單位特別邀請錢薇娟擔任頒獎人，她親自為選手們加油打氣，讓現場情緒再次衝上高點。賽後，主辦單位驚喜加碼，宣布《T CONCERT IDOL MEET FEST偶像相遇祭》將於8月1日、2日進軍北流，預計以跨團合作舞台延續這股強大的偶像能量。想一睹精采瞬間的觀眾，請準時鎖定八大電視台播出。

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