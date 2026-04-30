《全明星》戰將回歸 錢薇娟見「他」開罵：你敢來？

〔記者傅茗渝／台北報導〕全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》收視再創新高，上週「最強夫妻檔」對決精準鎖定女性客群，成功帶動20至34歲女性收視攀升至0.68。乘著這股熱潮，本週日（3日）播出的第7集節目內容再度升級，特別邀來《全明星運動會》的靈魂人物錢薇娟與江宏傑，號召昔日戰友重返賽場，掀起最強「回憶殺」。

左起藍隊無尊、彭小刀、顏佑庭與張庭瑚再度披上藍袍為錢姐效力。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

本集藍隊由錢薇娟領軍，集結彭小刀、張庭瑚、顏佑庭與無尊等老戰友；紅隊則由江宏傑率領曾昱嘉、孫其君、吳心緹及徐新洋應戰。江宏傑此次野心勃勃，不僅稱手下隊員為「夢幻名單」，更誓言要打破過往《全明星》時期紅隊始終不敵藍隊的遺憾紀錄。

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然而節目剛開場就火藥味與笑料並陳，無尊在戴頭套猜人環節中，因獨特身形秒被江宏傑認出「不該出現」，揭曉身分後更遭領隊錢薇娟當場開罵：「你怎麼還敢來啊！」面對前輩的威嚴，無尊展現強大心理素質，幽默回應「只要製作單位敢發，我就敢來」，讓原先嚴肅的錢姐也哭笑不得。

紅隊陣容同樣話題十足，左起徐新洋、孫其君、吳心緹、曾昱嘉與江宏傑強勢回歸。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

競賽環節則重現經典項目「足壘球」，讓選手們瞬間燃起鬥志。紅隊的曾昱嘉曾因關鍵失誤留下陰影，此次重返球場讓江宏傑捏了一把冷汗；藍隊的無尊則因體能下滑頻頻漏接，讓錢薇娟在場邊氣到火冒三丈。所幸無尊憑藉綜藝本色，靠著說學逗唱成功帶動氣氛，不僅轉化了緊張局勢，更讓錢薇娟轉怒為笑，大讚其娛樂效果十足。

曾昱嘉體能到達極限。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

除了球場競技，本週更首度將戰場拉進山林進行高強度搜捕戰。在地形崎嶇的野地中，曾昱嘉一度迷航甚至崩潰跪地，讓江宏傑急得動了「換將」念頭。藍隊也因山林溝通困難，隊員間的對話逐漸從協調變成互嗆叫陣，場面一度緊繃。

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