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娛樂 最新消息

王俐人遭爆假面婚姻氣炸！進駐SWAG認了「看中這優點」

〔記者傅茗渝／台北報導〕王俐人近期現身成人平台SWAG直播引發熱議，隨之而來的竟是婚變傳聞。據週刊報導，王俐人與林琮軒其實早在去年底就已祕密簽字離婚，並簽下「保密條款」。對此，王俐人親自向本報駁斥傳聞。

王俐人駁婚變傳聞。（SWAG提供）王俐人駁婚變傳聞。（SWAG提供）

面對爆料，王俐人否認強調目前婚姻現狀良好，若真的離婚會由她親自說明。她更難掩怒火地抱怨：「我覺得那個記者超級不專業，內容根本亂七八糟！」直接槓上不實指控。

至於轉戰直播平台一事，SWAG官方透露正積極與經紀方洽談，期盼爭取女神正式進駐，為平台注入知性風格。對此，王俐人態度大方，坦言當初受邀參加兩場Live節目時思慮單純，對平台的標籤並不排斥，她表示：「我覺得SWAG沒有不好，人家是一個很專業的平台。當時我沒有太了解SWAG到底是什麼樣的平台，也還沒談到任何後續。」

王俐人讚SWAG專業，比TikTok好不怕被封鎖。（SWAG提供）王俐人讚SWAG專業，比TikTok好不怕被封鎖。（SWAG提供）

她進一步說，自己看重的是平台的審查自由度，而非外界聯想的露骨內容，「我的認知是成人平台可以不用擔心被封鎖，不像有些平台如TikTok，可能不能穿得稍微露胸或限制很多，我的認知僅是如此而已。」

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