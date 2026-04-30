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娛樂 最新消息

判決出爐仍不平靜 陳沂再爆見過王子粿粿親密證據

王子（左）與粿粿全盤承認，直接投降，判決內容就不用詳細紀載。（翻攝自IG）王子（左）與粿粿全盤承認，直接投降，判決內容就不用詳細紀載。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊不倫案，日前宣判范姜彥豐獲得1百萬全額賠償，判決出爐後，網紅陳沂當時即發文開酸表示「判決書真是令人失望」，自爆2年前就曾近距離見到粿粿與王子互動，再度掀起網路巨浪。今（30）日陳沂再度發文，再度表示見過粿粿與王子偷情證據。

陳沂表示：「王子草阿粿的判決書出來，真是令人失望」。（翻攝自臉書）陳沂表示：「王子草阿粿的判決書出來，真是令人失望」。（翻攝自臉書）

陳沂表示：「王子草阿粿的判決書出來，真是令人失望」，因被告全盤承認，直接投降，判決內容就不用詳細紀載，外界更不必期待會有什麼「澀澀的內容」。話鋒一轉，陳沂分享自己算是半見證王子草阿粿的經歷，她說，兩年前朋友約她去滑雪機台，更表示朋友透露最近在教王子上課，問陳沂要不要回去複習一下？陳沂答應友人邀約後，發現王子還帶著一個女孩子，表示是啦啦隊。陳沂回憶：「長得很普通，他們的互動我以為是王子女友。但因為對王子沒興趣，只有內心默默想女友很普欸。事發後回想，那個女生就是粿粿」。

陳沂曾目睹王子（右）帶著一個啦啦隊女生去練滑雪機，那個人就是粿粿。（翻攝自IG）陳沂曾目睹王子（右）帶著一個啦啦隊女生去練滑雪機，那個人就是粿粿。（翻攝自IG）

另外，陳沂還提到一樁「案外案」，她指粿粿去年找不到iPad，還跑去派出所告范姜竊盜，後來發現iPad是被家人收起來了，一直在粿粿家。思及此，陳沂認為：難怪范姜會氣成這樣，做錯事的人還想先發制人欸。

粿粿去年找不到iPad，還跑去派出所告范姜竊盜，結果是一場烏龍。（資料照，記者胡舜翔攝）粿粿去年找不到iPad，還跑去派出所告范姜竊盜，結果是一場烏龍。（資料照，記者胡舜翔攝）

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