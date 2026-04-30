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娛樂 最新消息

王俐人爆離婚怒飆粗口 節目舊片被挖 控制慾惹議

王俐人在節目上提到夫妻帳戶管理方式。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）王俐人在節目上提到夫妻帳戶管理方式。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲女星王俐人登上成人平台SWAG掀起熱烈討論，她先前和小7歲的演員老公林琮軒婚變消息不斷。今（30）日週刊爆料雙方於去年底以秘密簽字離婚，如今兩人過去上節目的互動也被挖出檢視。某次王俐人與林琮軒上「小S」徐熙娣和派翠克主持的《小姐不熙娣》，林琮軒透露王俐人控制慾超強，連小S也驚呼變態。

王俐人（右）和小她7歲的演員林琮軒結婚，近日婚變消息不斷。（資料照，凱瑟琳婚紗提供）王俐人（右）和小她7歲的演員林琮軒結婚，近日婚變消息不斷。（資料照，凱瑟琳婚紗提供）

根據《三立新聞網》報導，王俐人先前透露夫妻聚少離多，呈現分居狀態，如今週刊爆料她祕密離婚，讓王俐人難忍不實消息散播，更爆粗口：「他X的，我真的很想衝到這媒體公司賞這記者一巴掌，之前離婚也是她寫的」。

小S（左）聽到林琮軒說自己留零用錢被王俐人發現，還被說是「回扣」大呼變態。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）小S（左）聽到林琮軒說自己留零用錢被王俐人發現，還被說是「回扣」大呼變態。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

過去，王俐人與林琮軒在《小姐不熙娣》當中談到，年紀較小的林琮軒是否有被「監控」的感覺，林琮軒說自願讓王俐人主導財務大權，他習慣把收入存入夫妻共同帳戶，由王俐人統一管理。不過，曾經發生過林琮軒想替自己留幾千元當零用錢，但王俐人一對帳就發現數字不對，表示：「你中間已經回扣了這麼多的概念…」，讓小S驚呼：「妳真的很變態欸」。

王俐人強調，自己不會限制老公花錢，帳戶裡的資金雙方都能自由時用，她之所以有疑問是「彼此之間信任出現問題」。

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