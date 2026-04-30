田麗被問見張凌赫秒拒 笑嗆「比他帥的更多」

李㼈（左起）、劉黛瑩、郭鑫、陳蘊妤、田麗出席新片《腎上腺母侵》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕演員田麗今剛過59歲生日，她近來憑藉古裝劇《逐玉》中「安太妃」一角人氣再攀高峰，今出席新片《腎上腺母侵》記者會，片中她轉型飾演冷靜機敏的刑警，展現不同以往的形象。

田麗憑藉古裝劇《逐玉》中「安太妃」一角人氣再攀高峰。（記者陳奕全攝）

被問到若《逐玉》男星張凌赫來台，是否會盡地主之誼與對方見面？田麗笑回：「我不會啦，比他帥的人更多！」語氣幽默。她透露兩人在拍攝期間其實沒有對手戲，僅曾在化妝間短暫碰面；對於張凌赫先前提到在台爆紅原因是「一定是劇中情感濃度能引發共鳴」，她則笑說：「他真的很帥，但每個人欣賞的角度不同。」

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田麗為拍攝《逐玉》曾在3個月內瘦身10公斤，同期還要投入《腎上腺 母侵》拍攝，可說相當辛苦。巧合的是，昨天正逢她59歲生日，她表示因工作忙碌沒有特別慶祝，生日願望則相當簡單：「世界和平、身體健康」。

郭鑫過去曾與王俐人傳出緋聞。（記者陳奕全攝）

片中飾演她下屬的郭鑫（郭晉東），過去曾與近期話題人物王俐人傳出緋聞，他今受訪表示雙方已久未聯絡，但仍不吝稱讚「她一直是很有自己想法的女生」。

李㼈在片中挑戰極端反派，甚至有自殘下體的激烈橋段。（記者陳奕全攝）

另一位演員李㼈在片中挑戰極端反派，甚至有自殘下體的激烈橋段，他直言：「這個角色是我從影以來最變態的一次，他已經超脫生死，只想完成一件事情，是一種狂人的信念。」他在片中與郭鑫有多場對打與追逐戲，透露拍攝期間正值膝蓋手術復原期，幾乎只能大步行走，仍咬牙完成演出。

此外，劇組也將啟程前往日本，參加第4屆橫濱國際映畫祭，並與參演的日本女星南果步會合。會說流利日文的田麗被現場拱為翻譯，她當場笑回：「要收錢喔！」《腎上腺母侵》將於6月12日在台上映。

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