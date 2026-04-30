AAA確定重返高雄 連辦2天卡司未公布粉絲先暴動

第12屆AAA決定重返高雄，且本屆典禮將打破過往傳統，會一連舉辦兩天。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓首個結合K-POP流行音樂與韓劇影視的綜合型演藝頒獎典禮，亞洲明星盛典（Asia Artist Awards，簡稱AAA），今（30）證實第12屆AAA決定重返高雄，且本屆典禮將打破過往傳統，會一連舉辦兩天，時間定於12月5、6日，於高雄舉行。

2025年AAA首度移師台灣舉辦，今年也確定再度於高雄舉行，主辦城市高雄更卯足全勁，會有哪些藝人出席？粉絲們又將祭出怎樣的應援活動，令人期待。

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AAA去年將「韓國半個娛樂圈」全都帶來台灣掀起一波追星潮。（翻攝自IG）

AAA官方今日無預警宣布此項好消息，本屆典禮將連續兩日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，門票預計於5月31日11～13時優先購；早鳥票於同日16時～23時29分販賣。票價與卡私都尚未公布，相關細節可關注拓元售票官網。

去年AAA在高雄舉辦，主持人分別為李俊昊（左）、張員瑛。（翻攝自IG）

去年第10屆AAA主持人為「IVE」成員張員瑛與「2PM」成員李俊昊，指標性卡司包括朴寶劍、IU、潤娥、Stray Kids、IVE等等，據消息傳出，張員瑛今年有望再度接下主持棒，詳細名單仍須等待官方公布。

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