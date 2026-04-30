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娛樂 電視

32F女神產後分不清乳頭、肚臍！求診問醫師「有沒有春藥」

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人蔡允潔近日受邀登上高點綜合台《震震有詞》，與資深媒體人許聖梅及專業律師團隊大談產後生活的殘酷真相。曾擁有32F傲人身材的她，坦言產後不僅外貌走樣，更經歷了長達數月的身心煉獄，甚至在月子中心時因情緒極度不穩，需護理師寸步不離守候，就怕發生憾事。

蔡允潔體重暴增40公斤，傲人雙峰竟成壓力。（和展影視提供）蔡允潔體重暴增40公斤，傲人雙峰竟成壓力。（和展影視提供）

蔡允潔透露，懷孕期間體重失控飆升了40公斤，產後看著鬆垮的肚皮，她自嘲已經慘到「分不清乳頭還是肚臍」。更讓她崩潰的是，原以為罩杯大奶水自然充沛，現實卻是奶量完全跟不上女兒的食量。生理的無力感加上賀爾蒙作祟，讓她在月子中心幾近崩潰，護理師甚至連續三小時在房內守著她，深怕產後憂鬱讓她想不開。

除了自我要求的壓力，另一半的不經意發言更成了傷人利器。蔡允潔回憶，某次帶女兒回娘家，爸爸心疼孫女肉感，沒想到老公竟在旁碎唸：「叫妳孫女減肥前，先叫妳女兒減肥吧！」更令她心碎的是，二寶出生後曾兩度住進加護病房，老公竟無心脫口：「會不會是因為母奶喝不夠久，才容易住院？」這句話讓身為母親的她陷入極度自責。直到她發現自己會對著孩子無故痛哭、把自己關在全黑的房間，才驚覺苗頭不對，趕緊求助身心科。

蔡允潔開機有陰影，節目求救醫師：有春藥嗎？（和展影視提供）蔡允潔開機有陰影，節目求救醫師：有春藥嗎？（和展影視提供）

而在產後房事方面，蔡允潔大方在節目上諮詢醫師：「有沒有春藥？」她坦言產後對性行為產生強烈的恐懼與疼痛感，第一胎後僅「開機」一次就意外懷上二寶，隨即又進入漫長的停機期。對此，婦產科醫師王樂明與心理專家邱文仁提醒，產後身心失衡是許多新手媽媽的共同困境，呼籲伴侶應以「心理支持」取代「責備補刀」，才能陪伴另一半走出黑暗期。

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