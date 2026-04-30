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娛樂 最新消息

阿諾脖子開刀後首曝傷勢 術後痛到吃冰止痛畫面流出

阿諾脖子長了「甲狀腺結節」，她火速進行消融手術，昨（29）日曝光最新畫面。（翻攝自IG）阿諾脖子長了「甲狀腺結節」，她火速進行消融手術，昨（29）日曝光最新畫面。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經主持過《食尚玩家》因而聲名大噪的女星「阿諾」，先前在社群透露自己脖子長了「甲狀腺結節」，她火速進行消融手術，昨（29）日還曝光最新畫面。

阿諾在限時動態中，拍了自己脖子上的傷口，傷口用紗布遮蓋住。（翻攝自IG）阿諾在限時動態中，拍了自己脖子上的傷口，傷口用紗布遮蓋住。（翻攝自IG）

阿諾在限時動態中，拍了自己脖子上的傷口，傷口用紗布遮蓋住。她透露，術後回家洗完澡之後，隨著麻醉藥效果逐漸退去，漸漸感到傷口疼痛。阿諾說，目前脖子還有點腫，喉嚨則出現腫脹感，後腦杓也不斷感覺到抽痛。

為了緩解疼痛，阿諾只能靠吃冰讓自己感覺不那麼痛，她邊大啖冰淇淋邊好奇問：「明明手術脖子，但是我的頭好痛，聽說冰敷有用」。

為了緩解疼痛，阿諾只能靠吃冰讓自己感覺不那麼痛。（翻攝自IG）為了緩解疼痛，阿諾只能靠吃冰讓自己感覺不那麼痛。（翻攝自IG）

阿諾脖子出現小肉球，粉絲比她還擔心，瘋狂截圖私訊她，提醒注意健康。今年1月她到醫院進行穿刺檢查，醫師告訴她是甲狀腺結節，當下也幫忙把結節中的液體抽出，無奈短短3個月又長出來。由於結節長大的速度太快，加上壓迫到喉嚨與食道，她決心動手術去除。

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